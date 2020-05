Vrouw van politieagent die knie op nek van George Floyd duwde, vraagt scheiding aan TTR

30 mei 2020

09u05

Bron: Business Insider 0 De vrouw van Derek Chauvin, de politieagent die samen met drie andere collega’s de dood van George Floyd (46) veroorzaakte, heeft de scheiding aangevraagd. Dat blijkt uit een verklaring van haar advocaten, zo bericht Business Insider vandaag.



“Vanavond sprak ik met Kellie Chauvin en haar familie. Ze is helemaal kapot van de dood van George Floyd. Haar medeleven gaat naar zijn familie, dierbaren en iedereen die geraakt wordt door deze tragedie. Ze wil haar huwelijk met Derek beëindigen”, klinkt het. “Ook vraagt mevrouw Chauvin om in deze moeilijke tijd de privacy van haar kinderen en familie te respecteren.”

Derek Chauvin en zijn collega’s kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto in Minneapolis. Tijdens de interventie duwde Chauvin acht minuten lang zijn knie op de nek van Floyd, waardoor die geen adem meer kreeg. Tot Floyd het bewustzijn verloor. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Beelden die kort na de feiten gedeeld werden op sociale media, toonden de agent die de keel van Floyd dichtduwde en een andere collega die toekeek. “Alsjeblieft”, kon je de wanhopige man horen smeken. “Ik kan niet ademen, mijn buik doet pijn, mijn nek doet pijn.”

Detentie

Chauvin werd samen met zijn collega’s die bij de tragedie betrokken waren, ontslagen. Gisteren werd Chauvin ook aangehouden op verdenking van onvrijwillige doodslag (third degree murder) waarvoor hij 25 jaar cel kan krijgen.

“De agent betrokken in de dood van Floyd, geïdentificeerd als Derek Chauvin, is in detentie geplaatst”, zei ook commissaris John Harrington, van het departement van civiele veiligheid van Minnesota. Ook tegen de drie andere agenten loopt een onderzoek, verwacht wordt dat er ook tegen hen aanklachten zullen komen.

Protesten

In verschillende steden in de Verenigde Staten werd geprotesteerd vanwege het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. In Atlanta werd het hoofdkantoor van CNN bestormd. Ook in het centrum van Louisville in Kentucky ging het mis. Daar werd op betogers geschoten en raakten zeven manifestanten gewond, van wie een ernstig. Ook werd een cameraploeg van Wave 3 News onder vuur genomen door de politie.

Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen de meeste kans om te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico 1 op 1.000, tweeënhalf keer zo hoog als voor witte mannen. Politiegeweld is daarmee met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken in het land. Dat blijkt een onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd door wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten, waaronder Rutgers University.

De afgelopen jaren is de politie betrokken geweest bij een reeks van schietpartijen waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.

