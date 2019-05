Vrouw van passagier gecrashte 737 MAX sleept Boeing voor de rechter ttr

22 mei 2019

10u19

Bron: CNN, anp 0 buitenland Een Franse weduwe heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing na de dodelijke crash in maart. Het toestel van Ethiopian Airlines, een 737 MAX, stortte kort na het opstijgen neer in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Alle 157 mensen aan boord kwamen toen om het leven, onder wie de echtgenoot van de vrouw. Eerder dienden ook al de families van de andere slachtoffers een klacht in tegen Boeing.

Nadege Dubois-Seex houdt Boeing verantwoordelijk voor de crash op 10 maart, waarbij behalve haar echtgenoot Jonathan Seex ook alle overige inzittenden stierven. “Deze tragedie kon vermeden worden, omdat het al vijf maanden eerder was gebeurd. Hoe kon iedereen doof blijven voor deze waarschuwing?”, vertelde Seex tijdens een persconferentie. De vrouw refereert aan het soortgelijk ongeluk in Indonesië met eenzelfde type toestel van Boeing. Toen kwamen 189 mensen om het leven.

De CEO van Boeing, Dennis Muilenberg, gaf vorige maand toe dat er fouten zaten in de software voor vluchtsimulaties van de Boeing 737 MAX. Die fouten hebben bijgedragen aan de twee vliegtuigrampen. Hoe en wanneer de gebreken werden ontdekt, werd niet meegedeeld. “Het bedrijf heeft de vluchtsimulatiesoftware verbeterd en exploitanten extra informatie gegeven om er zeker van te zijn dat de ervaring gelijk is aan de verschillende omstandigheden in de lucht”, liet Boeing nog weten.

Roekeloos

Volgens Normaan Husain, de advocaat van de familie Seex, toont het bewijsmateriaal aan dat Boeing roekeloos handelde en de veiligheid van de passagiers negeerde. “We vragen de jury om Boeing een minimumbedrag van 276 miljoen dollar (omgerekend zo’n 247,48 miljoen euro) te laten betalen”, klonk het.

Dubois-Seex sluit zich ook aan bij de verschillende rechtszaken die reeds zijn aangespannen tegen Boeing na de dodelijke ongevallen. “Het leven van mijn man werd abrupt beëindigd”, zei de weduwe gisteren. “Jonathan was het slachtoffer van een systeem en van een bedrijfsstrategie”.

Boeing-woordvoerder Peter Padraza weigerde commentaar te geven na de persmededeling, maar benadrukte dat het bedrijf “volledig meewerkt” met de onderzoeken naar de crashes.

Luchtvaartmaatschappijen

Niet alleen de familieleden van de dodelijke slachtoffers verenigen zich, maar ook drie grote Chinese luchtvaartmaatschappijen trekken gezamenlijk op tegen Boeing in de kwestie rond de gewraakte toestellen van het type 737 MAX. Air China, China Southern en China Eastern willen door de vliegtuigmaker gecompenseerd worden voor geleden schade.

De Boeings 737 MAX worden uit voorzorg aan de grond gehouden. De bundeling van krachten door de Chinese luchtvaartreuzen komt op het moment dat luchtvaartautoriteiten praten over aanpassingen die aan de toestellen moeten worden gedaan om ze weer luchtwaardig te maken.

De timing van de drie maatschappijen is saillant gelet op de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS. China was het eerste land dat de 737 MAX-toestellen aan de grond hield na de ramp in Ethiopië.