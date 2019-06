Vrouw van gevallen Oostenrijkse vicekanselier gaat voor zitje in parlement tvc

14 juni 2019

19u45

Bron: Belga 0 Philippa Strache, de echtgenote van Heinz-Christian Strache, de gevallen Oostenrijkse vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse partij FPÖ, is bij de parlementsverkiezingen in september kandidaat voor een zitje. Dat heeft de FPÖ vandaag bekendgemaakt.

Een en ander is een gevolg van een filmpje dat vorige maand de kop opstak. Daarop is Heinz-Christian Strache te zien op het vakantie-eiland Ibiza in 2017. Hij blijkt in die video bereid te zijn zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair. Strache nam daarop ontslag als vicekanselier en partijvoorzitter, en kort daarop was het einde van de regeringscoalitie ÖVP-FPÖ een feit. In september worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd.

Intussen heeft Heinz-Christian Strache een zetel in het Europees Parlement in de wacht gesleept bij de verkiezingen eind mei.

Philippa Strache krijgt nu een hoge plaats op de lijst van de FPÖ.