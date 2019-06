Vrouw van ex-topman Renault vraagt Trump om hulp: “Mijn echtgenoot is onschuldig” ttr

17 juni 2019

16u07

Bron: belga 1 buitenland De echtgenote van voormalig Renault-topman Carlos Ghosn, die in Japan terechtstaat voor financiële wanpraktijken, heeft de Amerikaanse president Donald Trump om hulp gevraagd.

Trump zou tijdens de G20-top eind deze maand aandringen op een eerlijk proces voor haar man, zo zei Carole Ghosn in een interview met de Britse zender BBC. Trump zou aan de gastheer van de top, de Japanse premier Shinzo Abe, ook vragen dat Carole Ghosn met haar man zou mogen praten.

Ghosn werd in Japan opgepakt. Hij is ondertussen onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis, maar mag het land niet verlaten. Carole Ghosn heeft sinds begin april niet meer met haar man mogen praten, zo zegt ze in het interview. "Dat is onmenselijk. Mijn echtgenoot is onschuldig en dat zal na verloop van tijd ook blijken."

Na de arrestatie van Ghosn raakte de door hem opgerichte en gecontroleerde alliantie tussen de Franse autobouwer Renault en de Japanse autofabrikanten Nissan en Mitsubishi in een zware crisis.