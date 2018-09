Vrouw van duivelskoppel dat Elizabeth (14) kidnapte en 9 maanden misbruikte dan toch weer op vrije voeten: "Onbegrijpelijk" jv

11 september 2018

21u58

Bron: CNN, Fox News 0 Wanda Barzee ontvoerde zestien jaar geleden samen met haar partner Brian David Mitchell de toen veertienjarige Elizabeth Smart uit haar huis in Salt Lake City (Utah). Het duivelskoppel hield het tienermeisje negen maanden lang gevangen. Mitchell verkrachtte haar herhaaldelijk. Barzee kreeg in 2010 vijftien jaar cel, maar is bijna weer op vrije voeten. Smart, nu 30, is "verbaasd en ontgoocheld" en vindt de beslissing "onbegrijpelijk".

Volgende week mag Wanda Barzee (72) de gevangenis in Utah waar ze vastzit verlaten. Dat besliste het strafuitvoeringscomité, omdat het eerder geen rekening had gehouden met de acht jaren die Barzee in voorhechtenis had vastgezeten in een federale gevangenis.

In een eerste reactie zegt Barzees slachtoffer, Elizabeth Smart: "Het is onbegrijpelijk dat iemand die niet wou meewerken met haar psychologisch onderzoek of risicobeoordeling, iemand die niet eens opdaagde op haar eigen hoorzitting over haar voorwaardelijke invrijheidsstelling, dat die zomaar kan worden vrijgelaten in onze gemeenschap. Ik probeer dit te vatten en te zien wat de opties zijn."

Smart was amper veertien toen Mitchell haar op 5 juni 2002 uit haar bedje in Salt Lake City lichtte onder bedreiging van een mes. Haar jongere zusje deed alsof ze sliep, maar zag de ontvoering gebeuren. Samen met zijn vrouw Wanda Barzee hield Brian Mitchell de tiener maandenlang gegijzeld, in Utah en in Californië. Mitchell, een zelfverklaarde profeet die zichzelf Emmanuel liet noemen, verkrachtte het meisje bijna dagelijks, meermaals. Hij was zogezegd met Elizabeth getrouwd. 'Emmanuel' was als klusjesman eerder bij de Smarts thuis geweest.

Alcohol, sigaretten en seks

Elizabeth werd naar eigen zeggen "als een beest" behandeld. Ze moest alcohol drinken en sigaretten roken. Ze moest toekijken terwijl Mitchell seks had met zijn echte vrouw. Elizabeth moest lange gewaden en sluiers dragen en mocht met niemand praten. Ze was bang dat Mitchell zijn doodsbedreigingen tegenover haar en haar familie ten uitvoer zou brengen.

Na negen maanden hel werd Elizabeth door wakkere burgers op straat in een wijk in Sandy (Utah) opgemerkt aan de zijde van Barzee en Mitchell, op zo'n 30 km van haar huis. Het paar werd aangehouden in 2003.

Pas in november 2009 pleitte Barzee schuldig voor het federale gerecht voor haar rol in de ontvoering van Elizabeth Smart, drie maanden later voor een rechtbank van de staat Utah voor de poging tot ontvoering, een maand later, van het nichtje van Smart. Barzee werd in mei 2010 'federaal' tot vijftien jaar cel veroordeeld. In 2016 zat Barzees straf in de federale gevangenisinstelling in Texas erop en keerde ze terug naar Utah om haar 'staatsstraf' uit te zitten, ook vijftien jaar maar niet cumulatief met de andere straf.

In juni had het strafuitvoeringscomité uitgerekend dat Barzee nog tot januari 2024 in de gevangenis moest blijven. Maar daarbij werd dus geen rekening gehouden met haar jarenlange voorhechtenis in een federale cel. Volgens het comité heeft Barzee volgende week op 19 september haar beide straffen helemaal uitgezeten.

Brian Mitchell zit twee keer levenslang uit in een federale gevangenis voor ontvoering en verkrachting.

Elizabeth Smart is vandaag een getrouwde vrouw met twee kinderen. Ze heeft een boek geschreven over haar afschuwelijke ontvoeringsperiode en is een fervent voorvechtster van de rechten van het kind.