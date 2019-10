Vrouw van dader steekpartij Parijs wordt vrijgelaten KVE

06 oktober 2019

21u53

Bron: Belga 0 De vrouw van de 45-jarige politieman die donderdag vier agenten had neergestoken in de politieprefectuur van Parijs, is weer in vrijheid gesteld. Dat heeft het Franse persbureau AFP van bronnen bij het gerecht vernomen.

De 38-jarige vrouw heeft drie dagen vastgezeten. Ze werd donderdag, enkele uren na de steekpartij, opgepakt. De vrouw wordt voorlopig niet in verdenking gesteld.

Uit het onderzoek was gebleken dat de verdachte en zijn vrouw donderdag tussen 11.21 en 11.50 uur 33 sms'jes hadden uitgewisseld. "Tijdens die conversatie zei de dader van de feiten vooral religieus gekleurde zaken die eindigden met twee uitdrukkingen: 'Allah Akbar' en 'volg onze geliefde profeet Mohamed en denk diep na over de Koran'", had Jean-François Ricard, procureur van het antiterreurparket, eerder verklaard.