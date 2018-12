Vrouw van 36 uit Miami spoorloos na trip naar Costa Rica voor haar verjaardag jv

Bron: CBS, Fox News 0 Carla Stefaniak uit Miami vloog vorige week samen met haar schoonzus naar Costa Rica om daar haar 36ste verjaardag te vieren. Schoonzus April Burton keerde een dag eerder dan gepland terug naar Florida. Carla niet. Zij is sindsdien spoorloos. De familie van Carla Stefaniak is ervan overtuigd dat ze ontvoerd werd.

Carla’s schoonzus April vloog dinsdag al terug naar huis, een dag vroeger dan voorzien. Carla zelf wilde liever nog een extra dagje blijven. Ze vergezelde April naar de luchthaven. Dat is de laatste keer dat April haar schoonzus Carla zag. “Natuurlijk voel ik me schuldig dat ik vroeger vertrokken ben”, zegt April Burton aan Fox News. “Het was haar verjaardag. Ik voel me er slecht bij.” Die dinsdag had Carla haar nog verteld dat de stroom was uitgevallen in haar Airbnb door een hevige stortbui.

Carla betaalde na de rit naar de luchthaven een chauffeur van Uber voor een rondleiding in San Jose. Ze belde nog een vriend en zei dat ze aan iemand van de Airbnb waar ze verbleef zou vragen om een fles water te kopen. Dat was het laatste wat iemand uit haar entourage van haar gehoord heeft.

De eigenaar van de Airbnb beweert dat Carla Stefaniak nog gezien werd om 5 uur woensdagochtend toen ze met haar bagage in een taxi van Uber stapte om naar de luchthaven te rijden. Maar in de Uber-gegevens van Carla zelf is die rit nergens terug te vinden.

De familie van Carla hecht geen geloof aan de getuigenis van de eigenaar. “Het houdt gewoon geen steek”, zegt Burton. “Waarom zou ze niets meer van zich laten horen? We weten dat ze ontvoerd is.”

Carla’s broer, Mario Caicedio, reisde af naar Costa Rica om zijn zus te zoeken. “Omdat ik de kans niet kreeg om haar te zeggen dat ik van haar hou.” Ook de Amerikaanse autoriteiten zijn ingeschakeld om Carla Stefaniak terug te vinden.