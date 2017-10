Vrouw van 150 kg gaat op meisje (9) zitten als straf. Het kind wordt geplet en sterft Karen Van Eyken

20u13

Bron: Daily Mail 0 Thinkstock/AP Veronica Green Posey In de Amerikaanse staat Florida moet een 64-jarige vrouw zich verantwoorden voor de dood van haar nichtje. Veronica Green Posey wilde het kind bestraffen en vond er niet beter op dan op het kleine meisje te gaan zitten. Wel 12 minuten lang. Dericka Lindsay overleefde de bizarre straf niet. De zwaarlijvige vrouw wordt nu vervolgd voor moord.

Het trieste incident met dodelijke afloop speelde zich zaterdag af in een woning in Pensacola. Het waren de ouders van Dericka die aan Posey hadden gevraagd om hun dochter te bestraffen omdat ze "onhandelbaar" was geworden. De boosaardige tante probeerde haar nichtje eerst op een andere hardhandige manier te bedaren, namelijk door haar met een liniaal en metalen pijp te slaan.

Daarop vluchtte Dericka naar een stoel waarna Posey met haar volle gewicht, 150 kg droog aan de haak, op haar ging zitten. Ondertussen keken de ouders toe. Na tien minuten riep het meisje dat ze geen lucht meer kreeg. Maar de harde tante wilde van geen wijken weten en bleef nog twee volle minuten langer op het kind zitten. Toen ze uiteindelijk toch opstond, bleek Dericka buiten bewustzijn te zijn. Posey probeerde haar nichtje tevergeefs te reanimeren. Ook de inderhaast opgetrommelde hulpdiensten konden het kind niet meer redden.

Posey moet zich nu verantwoorden voor kindermishandeling en de dood van haar nichtje. De ouders worden vervolgd voor nalatigheid.