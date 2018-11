Vrouw valt te pletter in afgrond bij maken selfie op Sri Lanka TT

11 november 2018

18u09

Bron: ANP 0 Een 35-jarige Duitse vrouw is in Sri Lanka omgekomen toen ze een selfie probeerde te maken. Volgens de politie viel ze terwijl ze zichzelf aan de rand van een afgrond probeerde te vereeuwigen. Het ongeluk gebeurde in natuurpark Horton Plains, zo'n 150 kilometer ten oosten van hoofdstad Colombo.

De vrouw viel in de bijna 900 meter diepe afgrond van ‘Big World’s End’ waar veel toeristen foto’s nemen van het adembenemende uitzicht.

De vrouw was in het gebied op trektocht met een andere vrouw. Politie, leger, luchtmacht en vrijwilligers hebben zes uur gezocht voordat ze haar lichaam vonden in de vallei onderaan de afgrond.