Vrouw valt in slaap op vlucht naar Toronto. Als ze wakker wordt is ze alleen op donker vliegtuig KVDS

23 juni 2019

22u56

Bron: Facebook, Fox News 35 Een vrouw heeft op de Facebookpagina van luchtvaartmaatschappij Air Canada het verhaal gedaan van wat ze twee weken geleden naar eigen zeggen meemaakte op een vlucht van Québec naar Toronto. Tiffani Adams viel in slaap na een leuk maar vermoeiend weekend en toen ze wakker werd, bleek het pikdonker te zijn in het vliegtuig. Het was ijskoud en ze was helemaal alleen. De deuren bleken afgesloten.

Adams was in Québec op bezoek geweest bij een vriendin – Deanna – die het bericht in haar naam deelde. Op de terugvlucht had ze het zichzelf gemakkelijk gemaakt met een boek. Het vliegtuig was maar voor een kwart gevuld en Adams had een hele rij voor zich alleen. Ze was moe en ongeveer halverwege de 1,5 uur durende vlucht dommelde ze zachtjes in.

Wakker

Toen ze wakker schrok, bleek het al rond middernacht te zijn. “Enkele uren nadat we geland hadden moeten zijn”, vertelt ze. “Het was ijskoud en ik zat nog vast in mijn gordel. Het bleek pikdonker. Ik lijd aan een angststoornis en kan je niet vertellen hoe vreselijk dat was.”





Haar telefoon lichtte op en ze zag dat ze een heleboel berichtjes gemist had. Ze had haar vriendin gezegd dat ze iets zou laten weten als ze veilig was geland, maar die had nog niets gehoord. In een berichtje terug vertelde Adams wat er gebeurd was. En om te tonen dat ze niet gewoon een nare droom had, ging ze even op FaceTime. Lang duurde dat niet, want haar batterij viel uit. (lees hieronder verder)

Terwijl ze probeerde om zich op haar ademhaling te focussen en haar paniek onder controle te krijgen, probeerde ze elke USB-poort in de buurt in de hoop haar smartphone te kunnen opladen. “Zonder succes”, vertelt ze. “Als het vliegtuig afstaat, is er geen elektriciteit aan boord.”

Op de tast schuifelde vervolgens richting toilet en daarna naar de cockpit. Daar vond ze walkietalkies, maar ook die bleken niet te werken. Haar geluk keerde een beetje toen ze een zaklamp ontdekte. Ze scheen daar eerst mee door het raam in de hoop dat iemand haar zou zien, maar er gebeurde niets en al snel besloot ze om zelf te proberen de deur van het vliegtuig open te maken. Dat lukte, maar toen zag ze opeens dat er een groot gat tussen haar en de grond gaapte.

Touw

Haar eerste idee was om uit de deur te gaan hangen en te proberen de aandacht te trekken van het grondpersoneel. Maar het toestel bleek te ver weg te staan. Een poging om een touw te vinden om zich naar beneden te laten zakken, mislukte ook. Uiteindelijk besloot ze met de zaklamp op de zijkant van het toestel te schijnen, in de hoop dat iemand de reflectie zou zien. (lees hieronder verder)

“Ik weet niet hoeveel tijd er passeerde, want ik had geen smartphone meer, maar plots zag ik een bagagewagentje naar me toerijden”, vertelt ze. “De man was in shock en vroeg me hoe ze me in godsnaam waren vergeten op het vliegtuig. Ik vroeg me hetzelfde af. Als mijn stoel ook maar een centimeter naar achter staat of mijn tafeltje uitgeklapt is, ziet het cabinepersoneel het meteen. Maar toch slaagde het erin om me niet te zien bij het vertrekken en gewoon naar huis te gaan?”

Uiteindelijk haalde de man een trap, waarmee de vrouw van het vliegtuig werd gehaald. Bij het luchthavengebouw aangekomen, werd ze opgewacht door personeel van Air Canada dat haar een limo en een hotelovernachting aanbood. Maar Adams wilde gewoon naar huis, omdat ze de volgende ochtend moest werken.

Verontschuldigen

Ook de dagen erna belde de vliegmaatschappij nog om te vragen wat er precies gebeurd was en om zich te verontschuldigen. Ze beloofde de zaak te onderzoeken omdat ze normaal gezien procedures heeft die ervoor moeten zorgen dat zoiets niet kan gebeuren.

Adams heeft de gebeurtenissen nog altijd niet verwerkt en lijdt nog steeds aan slapeloze nachten door de ervaring. “Als ik dan toch in slaap val, heb ik nachtmerries en word ik angstig wakker. Ik ben dan bang dat ik weer ergens alleen opgesloten zit in het donker”, klinkt het nog. “Ik ben echt een wrak en krijg mijn emoties niet de baas.” Ze hoopt dat het snel voorbij zal zijn.

Een woordvoerder van Air Canada heeft aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News bevestigd dat de vliegmaatschappij in contact staat “met de klant” en dat ze onderzoekt wat er gebeurd is.