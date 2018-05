Vrouw uit Bristol schuldig bevonden aan zuuraanval op Nederlandse ex Redactie

17 mei 2018

20u44

Een vrouw uit het Britse Bristol is schuldig bevonden aan een zuuraanval op haar ex, Mark van Dongen uit het Nederlandse Rijsbergen. Dat meldt de krant The Guardian op zijn website. De man pleegde uiteindelijk euthanasie vanwege zijn zware verwondingen. De jaloerse Berlinah Wallace werd wel vrijgepleit van moord.

De 49-jarige Berlinah Wallace gooide in 2015 zwavelzuur over de 29-jarige van Dongen toen hij in bed lag. Ze deed dat omdat ze stikjaloers was dat de man een relatie begon met een andere vrouw. Ze zou met van Dongen gespot hebben toen ze dat deed: "Als ik je niet kan hebben, iemand anders ook niet."

De Nederlander raakte verbrand op 25 procent van zijn lichaam. Hij was na de aanval verlamd vanaf zijn nek, verloor het grootste deel van zijn zicht en zijn linkeronderbeen moest geamputeerd worden. Hij verbleef meer dan een jaar in het ziekenhuis in Bristol, tot zijn familie een ambulance inhuurde om de man weer naar ons land te brengen. Weer in België vroeg de man euthanasie aan; hij overleed in januari 2017.

Wallace werd door de rechtbank in Bristol schuldig bevonden aan het opzettelijk gooien van een bijtende stof, maar werd vrijgesproken van moord.

Woensdag volgt de uitspraak over de strafmaat.