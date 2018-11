Vrouw swipet naar links op Tinder maar kerel weet van geen ophouden en begint haar te stalken KVDS

27 november 2018

10u41 0 Een vrouw uit het Canadese Ontario heeft op Twitter verteld hoe een man die ze afgewezen had op Tinder haar begon te stalken op Instagram. Maar liefst zes keer zei ze hem dat ze niet geïnteresseerd was, maar de kerel wist van geen ophouden.

Tindstagramming heet het fenomeen en het treft gebruikers van Tinder die ook op Instagram zitten en hun accounts gekoppeld hebben. In 2015 maakte Tinder het mogelijk om je account op de app te linken aan Instagram, maar dat gaf afgewezen daters ook nieuwe mogelijkheden.

Datingapp

Julia ondervond het aan den lijve en de tweet waarin ze haar verhaal deed, werd in 10 dagen tijd al 180.000 keer geliket en meer dan 55.000 keer gedeeld. “Ik heb vandaag een man afgewezen die me vond op sociale media nadat ik hem afgewezen had op Tinder”, schreef ze. “We waren geen match. Op deze manier eindigde ons gesprek nadat ik zes keer had gezegd dat ik niet geïnteresseerd was.”





De man stak van wal met de mededeling dat ze “niet het recht had” om nee te zeggen, omdat ze op een datingapp zat. “Je wil duidelijk nieuwe mensen leren kennen. Maar in plaats van een echte man kies je een knaapje en vraag je je daarna af wat er toch scheelt met jongens. Dit is onzin. Zou je niet liever iemand ‘echt’ leren kennen. Wat wil je van het leven? Wat wil je van Tinder?” (lees hieronder verder)

i rejected a man today, who found me off tinder but we did not match. this is how the conversation ended after i said 6 times i was not interested. pic.twitter.com/AfQX2tWCK9 julia 🐷(@ gothhunny) link

“Wil je een nieuwe kameraad? Of een vriendje? Iemand om je hart bij te luchten? Iemand die je zegt dat je mooi bent? Weet je het eigenlijk wel? Heb je een antwoord op deze vragen? Ik ben benieuwd”, ging hij verder, ook toen ze hem vroeg haar met rust te laten. “Ik heb geen antwoord op je vragen en het kan me niet schelen dat je nieuwsgierig bent. Nee is nee. Mijn antwoord zal niet veranderen. Je bent opdringerig en creepy.”

Ook dat negeerde hij. “Nee, je hebt geen antwoorden. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar mensen in het algemeen. Omdat ze altijd ingaan tegen hun eigenbelang. Op welke manier ben ik trouwens creepy? Ik denk niet dat je de betekenis van die woorden kent, haha.”

Erger

En het werd nog erger. “Meisjes zoals jij zijn er de oorzaak van dat jongens zo lelijk doen. Dus als er ooit een man gemeen of kwetsend tegen je is, denk dan eens terug aan dit gesprek. Jij bent de oorzaak. Dus neem je verantwoordelijkheid. En ga van datingsites. Je hebt problemen. Echt ernstige problemen. Ik heb medelijden met je. En met iedereen die je kent.” (lees hieronder verder)

De man bleef nog even doorgaan en noemde haar zelfs “zo dom dat het triest is”. “En het erge is dat als je me in het echt zou zien, je weg zou zijn van me”, klonk het nog. “Jammer voor jou. Zo erg en je beseft het niet eens. Je wil gewoon ellendig en alleen zijn, is het niet? Waarom leef je eigenlijk? Als je alleen ellende en negativiteit wil verspreiden. Zonde.”

Steun

Julia kon echter op steun rekenen van duizenden Twitteraars, die reageerden op haar bericht. “Ik hoop dat je hem gesignaleerd hebt bij Tinder, deze kerel heeft flink wat problemen”, klonk het onder meer, en ook: “Vraag me nog eens waarom ik niet van online daten hou” en “Dit is surreëel. Hoe kan die kerel zo bot zijn? Alsof hij een geschenk is van God. Als iedereen van je houdt, jongen, waarom ben je dan nog altijd niet van de markt?”

Anderen vonden het griezelig dat sommige mannen het concept niet kunnen vatten van niet gewild te zijn. “Het is triest dat een man die daar normaal over doet, zó zeldzaam is dat het een meisje blij maakt.” Er werd meteen ook wel op gewezen dat het niet alleen een probleem van mannen is. “Dit verbaast me niet, maar het is niet alleen een mannenprobleem”, zegt iemand. “Ik heb onlangs enkele meisjes leren kennen die niet om konden met afwijzing en opdringerig werden.” (lees hieronder verder)

Het valt ook op hoeveel vrouwen het verhaal herkennen en eigen ervaringen delen. “Onze maatschappij verheerlijkt mannen en demoniseert vrouwen”, zegt iemand. “Vrouwen moeten er maar mee om kunnen dat mannen zich vreselijk gedragen als hun gevoelens gekwetst worden. Ik ben er zeker van dat elke vrouw zeker 20 screenshots boven kan halen van iets dergelijks.”

Kommer en kwel

Gelukkig is het niet al kommer en kwel. Al zeker één man toont hoe het ook anders kan. “De laatste keer dat ik een match had, konden we heel leuk praten en na twee weken besloten we om af te spreken”, vertelt hij. “Maar de chemie was er niet. Ik vroeg haar hoe zij het aanvoelde en ze bevestigde het. We hebben elkaar daarop losgelaten. Ik geef toe dat ik een beetje ontmoedigd en verward was omdat het niet klikte en dat was bij haar ook zo. Maar het was beter op deze manier.”

