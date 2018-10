Vrouw stuurt politie af op zwarte babysitter met twee blanke kinderen kg

11 oktober 2018

09u09

Bron: NBC, Daily Mail 0 Zwarte babysitter Corey Lewis uit de Amerikaanse staat Georgia kreeg zondagnamiddag de politie op zijn dak nadat hij buiten gezien werd met twee blanke kinderen. Een argwanende vrouw viel hem en de kinderen eerst bijna een uur lang lastig en belde daarna het noodnummer. Dat melden Amerikaanse media. Het gezelschap mocht beschikken nadat ook de ouders bevestigden dat Lewis wel degelijk met hun toestemming op hun kinderen paste.

Lewis was zondagnamiddag op stap met de tienjarige Addison en haar zesjarige broertje Nicholas. Het gezelschap was net klaar met de boodschappen toen ze op de parking werden aangesproken door een blanke vrouw, wiens identiteit tot nu toe onbekend bleef. Ze vroeg de kinderen of alles wel oké was. “Waarom zou niet alles oké zijn?”, vuurde Lewis terug. Daarop droop de vrouw af, tot ze even later terugkeerde en vroeg om het oudste kind onder vier ogen te spreken. Dat weigerde de babysitter. Later legde hij uit dat hij niet wilde dat het meisje zomaar met een vreemde zou spreken. “De vrouw raakte overstuur en ze zei: ‘Oké, dan ga ik je nummerplaat opschrijven.’”

Achtervolging

Er zat voor Lewis en de kinderen niet veel anders op dan huiswaarts te keren. Maar ook wanneer het gezelschap met de auto naar huis reed, gaf de vrouw niet op. Ze volgde hen tot aan de deur van het huis, waar ze de politie belde. Lewis legde het gebeuren ondertussen vast in een reeks van live video’s op Facebook. “Deze vrouw volgt me omdat ik twee kinderen op de achterbank heb zitten die er niet hetzelfde uitzien als ik”, zei hij in één van de filmpjes. “Dit is waanzinnig. Het is 2018 en dit is wat ik moet doorstaan.”

Lewis filmde ook het gesprek met de politieagent, die ter plaatse kwam na de oproep van de vrouw. De agent hoorde eerst de babysitter aan, en keerde zich daarna tot de kinderen zelf. Hij belde vervolgens ook de ouders op, die ondertussen van een rustig etentje genoten. Moeder Mango kon naar eigen zeggen haar oren niet geloven toen ze een agent aan de lijn kreeg. “Ik zei: ‘Zeg je nu dat omdat er een Afrikaanse Amerikaan met mijn twee blanke kinderen rondreed, dat hij werd gestopt en ondervraagd?’ en hij zei: ‘Het spijt me, mevrouw, maar dat is exact wat ik zeg.’”

Bang

Nadat ook de ouders bevestigden dat de kinderen met hun toestemming op stap waren met de babysit, kon de agent concluderen dat er geen kwaad opzet in het spel was. De kinderen kwamen er met de schrik vanaf, volgens de ouders. “Ze zeiden dat ze bang waren dat ze het verkeerde zouden zeggen en ervoor zouden zorgen dat hij gearresteerd werd”, legde de moeder uit aan Daily Mail.

Volgens haar hadden ze Lewis ingehuurd als babysit omdat hij dagelijks ook een succesvol mentorprogramma organiseerde voor de jeugd uit de buurt. Ondanks de spannende gebeurtenissen, zijn de kinderen nog steeds gek op Lewis, aldus de moeder. “Na de hetze op zondag was hun eerste vraag: ‘Wanneer kan hij nog eens komen babysitten?’”