Vrouw stuurt doorgeknipte bankkaart naar oplichters en raakt duizenden euro's kwijt Hai Voeten

03 februari 2020

16u53

Bron: De Gelderlander 4 NEDERLAND Een Nederlandse vrouw (28) is duizenden euro’s kwijtgeraakt door bankkaartfraude. De vrouw stuurde haar doorgeknipte kaart op naar een adres in Wijchen in de oostelijke provincie Gelderland. Ze reageerde op een mailtje dat ze eind juli 2019 ontving waarin stond dat haar pas was verlopen.

De Amsterdamse was in de veronderstelling dat het mailtje afkomstig was van haar bank. Ze klikte via haar telefoon door op een link in de e-mail en doorliep enkele stappen om een nieuwe pas aan te vragen. De doorgeknipte pas moest ze opsturen naar een adres in Wijchen.

Enkele dagen nadat ze dit had gedaan, kreeg de twintiger in de gaten dat het een foute boel was. Ze ontving geen nieuwe bankpas, maar kreeg wel een melding van haar bank dat er een verzoek was ingediend om haar limiet te verhogen.

Dat verzoek had zij niet gedaan. Kort daarop zag ze dat er grote bedragen van haar rekening waren opgenomen. Van de bank kreeg ze te horen dat in Tiel (Gelderland), Nuland (Noord-Brabant) en Oss (Noord-Brabant) gepind is met haar kaart, die ze had opgestuurd naar Wijchen.

Zo werken banken nooit

Het lijkt duidelijk dat er sprake is van bankkaartfraude. De politie waarschuwt dat banken nooit werken volgens de methode waarvan de vrouw slachtoffer is geworden. Banken laten hun klanten nooit in een sms of e-mail weten dat een betaalkaart verlopen is. En banken vragen zeker niet om een pincode in te vullen of door te geven. De bank vraagt ook nooit om een kaart op te sturen.

De politie heeft foto’s gepubliceerd van een man die met de (doorgeknipte) kaart van het slachtoffer grote bedragen heeft opgenomen bij geldautomaten. Onderzoek heeft tot nu toe nog niet geleid tot arrestaties

Geld afhalen met een doorgeknipte pas: hoe kan dat nu?

Hoe is het mogelijk dat oplichters een doorgeknipte bankkaart toch gebruiken om geld van een rekening te halen? Het antwoord is ontluisterend voor de hand liggend. Als je een betaalkaart doormidden knipt, laat je de betaalchip die in de meeste passen zit intact. De betaalchip is het kopergoudkleurige vlakje op de kaart. Precies die chip kunnen fraudeurs gebruiken om de pas alsnog te activeren. Zij kunnen de pas repareren en alsnog gebruiken.

Fraudeurs die nietsvermoedende slachtoffers proberen erin te luizen, raden om vertrouwen te winnen aan om de kaart doormidden te knippen. De klant die erin trapt kan denken: ik heb de pas onbruikbaar gemaakt. Dat is dus alleen het geval als de contactpunten op de bankkaart doormidden worden geknipt waardoor de betaalchip onbruikbaar beschadigd is.

Afgezien daarvan raden banken en politie sowieso dus af om een betaalpas op te sturen: of die nu heel of doorgeknipt is.