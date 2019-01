Vrouw stuurt date meer dan 159.000 berichtjes. Na één afspraakje KVDS

07 januari 2019

07u58

Bron: Fox News, True Crime, AP 18 “Ze vertoont tekenen van geestesziekte.” Dat staat in het aanhoudingsbevel voor een Amerikaanse vrouw die werd opgepakt nadat ze een date na één afspraakje meer dan 159.000 berichtjes stuurde. Jacqueline Ades uit Phoenix leerde haar slachtoffer kennen op een datingwebsite voor miljonairs.

Het was de Amerikaanse krant Arizona Republic die de politiedocumenten in kon kijken. De vrouw was aanvankelijk beticht van het sturen van ‘maar’ 65.000 berichtjes. Het zouden er dus meer dan dubbel zo veel geweest zijn, over een periode van 10 maanden. Volgende maand begint haar proces.

Cosmeticabedrijf

Slachtoffer was de CEO van een cosmeticabedrijf. Zelfstandig schoonheidsspecialiste Ades leerde de man uit Paradise Valley – van wie de naam niet werd vrijgegeven – naar eigen zeggen kennen op Luxy, een site die beweert dat een derde van zijn actieve clientèle meer dan een half miljoen dollar verdient. Ze wisselden over een periode van een aantal dagen berichtjes uit en besloten op date te gaan. Maar daar waren ze niet allebei even enthousiast over.





De man bleek niet geïnteresseerd te zijn in een relatie en vertelde de vrouw zei dat hij geen contact meer wilde. Maar zij was weg van hem en bleef hem berichtjes sturen. En het ging nog verder. (lees hieronder verder)

CIU makes arrest in stalking case. https://t.co/PlS4T5Agau pic.twitter.com/4sWHHxxb89 Paradise Valley PD(@ PVPolice) link

In juli 2017 belde de man de politie nadat hij ontdekt had dat Ades voor zijn huis geparkeerd stond en hem in de gaten hield. Agenten moesten ter plaatse komen om de vrouw van zijn eigendom te escorteren. Het maakte dat de toon van haar berichten omsloeg. Ze ging hem bedreigen en stuurde onder meer: “Ik ga sushi maken van je nieren en eetstokjes van je handbeentjes” en “Oh wat ik allemaal met je bloed zou kunnen doen! Ik wil er een bad in nemen.”

Bad

Bijna een jaar later was het opnieuw prijs. In april vorig jaar belde de man opnieuw naar de politie nadat hij op beveiligingsbeelden van zijn woning gezien had dat ze in zijn bad lag terwijl hij op reis was. De vrouw werd opgepakt en maakte een verwarde indruk. Ze leek niet te begrijpen waarom ze werd opgepakt, volgens de politieverslagen. In haar wagen vonden agenten een groot slagersmes. Ze werd daarop aangeklaagd voor huisvredebreuk. Ze daagde echter niet op voor haar proces. (lees hieronder verder)

In de plaats ging ze langs in het bedrijf van haar slachtoffer en deed ze zich voor als “de vrouw van de baas”. Ze werd echter door de beveiliging buitengezet. Op 8 mei werd ze opgepakt in haar flat. Ze zit nu niet alleen vast voor huisvredebreuk maar ook voor stalking. Ze pleit onschuldig.

Tijdens haar ondervraging beweerde Ades dat ze de man nooit kwaad wilde doen en dat ze “zichzelf niet was” toen ze de dreigberichten naar hem stuurde. Ze gaf ook toe dat het geen normaal gedrag was. “Nee, ik denk niet dat iets wat ik stuurde, normaal is. Dat begrijp ik nu”, klonk het.

“Schattig”

Ze beweerde ook dat ze begreep dat de man niets met haar te maken wilde hebben, ondanks de duizenden berichten die ze hem stuurde. “Het is geen probleem als hij er zo over denkt”, verklaarde ze. “Iemand anders mag van hem houden. Er is zo veel om graag te zien. Hij is zo schattig. Ik kan het niet geloven dat ik hem bang heb gemaakt.”