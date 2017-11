Vrouw stuurde bombrieven naar Obama en gouverneur bewerkt door: mvdb

22u05

Bron: ANP - The Washington Post 0 REUTERS Toenmalig Amerikaans president Barack Obama in het Witte Huis. Foto uit november 2016. De autoriteiten in de Verenigde Staten vervolgen een vrouw die geïmproviseerde explosieven zou hebben opgestuurd naar toenmalig president Barack Obama en een gouverneur.

De opsporingsdiensten beschikken volgens The Washington Post over opvallend bewijsmateriaal tegen de 46-jarige verdachte, die per ongeluk een haar van één haar katten zou hebben meegestuurd. De vrouw zou in oktober 2016 drie pakketjes met explosieven hebben opgestuurd.

Uiteindelijk maakte alleen de Republikeinse gouverneur Greg Abbott een van de pakketten open. Het explosief ging toen niet af, volgens rechtbankdocumenten omdat Abbott het op een andere manier opende dan verwacht.

De autoriteiten kwamen de vermeende dader op het spoor nadat ze een aantal opvallende onderdelen van de bommen hadden onderzocht. Zo was onder meer een pakketje sigaretten gebruikt dat in de buurt van haar woning in Texas was gekocht. Ook was een kattenhaar blijven steken onder een sticker met adresgegevens.

AFP De Texaanse gouverneur Greg Abbott, een Republikein, kreeg een bompakket toegestuurd.