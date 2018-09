Vrouw stort van klif nadat ze werd aangevallen door furieuze'killer bees' KVE

12 september 2018

12u49

Bron: Daily Mail 0 Een 22-jarige vrouw is in Colombia van een klif gevallen nadat ze werd achternagezeten door een zwerm 'killer bees'. Bosbouwingenieur Paula Ramos Molina bevond zich samen met een team in het centrale Colombiaanse district Caldas toen de aanval plaatsgreep.

Ramos Molina was samen met drie collega's onderzoek aan het doen en het team stootte per ongeluk op een bijennest. Ze werden onmiddellijk aangevallen door de zwerm woedende insecten.

Ze splitsten zich snel op in paren en toen Ramos Molina en haar collega de bijen trachtten te ontvluchten, stortten ze beiden van een klif. De vrouw brak haar nek en stierf onmiddellijk.

Haar collega liep ernstige verwondingen op bij de val en kreeg meerdere bijensteken. Hij verkeert in kritieke toestand.

De Afrikaanse honingbij, een kruising van westerse en Afrikaanse soorten, wordt in de VS ook wel 'killer bee' genoemd. De insecten, die de gewoonte hebben om hun prooi te omcirkelen met duizenden tegelijk, hebben de afgelopen jaren al meerdere mensen gedood. In de VS kwamen al zeker 12 personen om het leven door toedoen van de agressieve bijen.