Vrouw stopt haar vier baby's in emmers met cement omdat ze te arm is om hen op te voeden Karolien Koolhof

09u15

Bron: AP 0 Thinkstock De vrouw stopte de kinderen in emmers met cement. Foto ter illustratie Een Japanse vrouw heeft toegegeven dat ze twintig jaar geleden haar vier baby's in emmers met cement heeft gestopt. Dat melden Japanse media. In haar huis werden de stoffelijke resten gevonden van de pasgeborenen.

De vrouw van 53 uit Neyagawa, Osaka gaf zichzelf gisteren aan omdat ze het schuldgevoel niet meer aan kon. Volgens de Japanse politie stopte de vrouw de lichaampjes tussen 1992 en 1997 in de emmers omdat ze te arm was om de kinderen op te voeden. Maar het schuldgevoel vrat aan haar. De vrouw zou zich bovendien eenzaam hebben gevoeld en ging naar de politie omdat ze het verhaal aan niemand anders kon vertellen.



Rond haar zwangerschappen werkte de vrouw parttime, maar het is niet bekend wat voor werk dat precies was. Hoewel Japan de op twee na grootste economie van de wereld heeft, blijft armoede er een probleem, met name onder vrouwen. Kinderopvang en psychologische hulp zijn er minder toegankelijk.

