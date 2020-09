Vrouw sterft tijdens cyberaanval met ransomware in ziekenhuis Düsseldorf KVE

18 september 2020

13u48

Bron: ANP/BuzzT 0 Tijdens een ransomware-aanval op het universiteitsziekenhuis in Düsseldorf is een vrouw overleden. Dat meldt persbureau AP. Het zou mogelijk het eerste sterfgeval zijn dat direct is gelinkt aan een cyberaanval op een ziekenhuis.

Door de ransomware-aanval kon het ziekenhuis geen nieuwe patiënten aannemen op de spoedeisende hulp, meldt technieuwsplatform The Verge. Hierdoor werd de vrouw naar een ander ziekenhuis gestuurd dat zich ongeveer 30 kilometer verderop bevond. Artsen konden haar pas na een uur behandelen en uiteindelijk is de vrouw overleden.

Ransomware blokkeert de toegang tot een informaticasysteem of versleutelt gegevens, waardoor deze onbruikbaar worden. Hackers eisen vervolgens losgeld (in het Engels: ransom) om de gegevens en systemen opnieuw vrij te geven.



De cyberaanval zou niet bedoeld zijn voor het ziekenhuis, maar voor de Heinrich Heine Universiteit, waar het ziekenhuis mee samenwerkt. De hackers hadden een bericht achtergelaten waarin ze contact zochten met de universiteit, hoewel ze geen direct bedrag noemden. Nadat de politie contact met ze opnam en te horen kreeg dat het ziekenhuis en niet de universiteit door de aanval was geraakt, en hierdoor patiënten in gevaar liepen, hebben de hackers een digitale sleutel verstuurd om de servers weer vrij te geven.



Moord

De politie is bezig met een onderzoek naar de dood van de vrouw. Als blijkt dat de vertraging in haar behandeling haar fataal is geworden omdat ze naar een ander ziekenhuis moest worden gebracht, zal haar dood als een moord worden beschouwd en kunnen de hackers daarvoor worden aangeklaagd. Het is nog onbekend wie er verantwoordelijk zijn voor de aanval.

Experts waarschuwen al jaren dat ziekenhuizen onvoldoende zijn voorbereid op cyberaanvallen. Ze zijn in sterke mate afhankelijk van apparaten die met het internet zijn verbonden, zoals radiologieapparatuur. Een cyberaanval kan hierdoor al snel grote gevolgen hebben.

