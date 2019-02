Vrouw sterft "na eten van giftige paddenstoel" in Spaans sterrenrestaurant

Bron: AD.nl, BBC 0 Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek begonnen naar het sterrenrestaurant RiFF in Valencia. Aanleiding is het overlijden van een 46-jarige vrouw. Ook andere gasten werden ziek na een bezoek aan het restaurant. Ze hadden allemaal het verrassingsmenu met daarin morieljes besteld. De zaak is voorlopig dicht.

De 46-jarige vrouw ging zaterdag 16 februari samen met haar man en zoon (12) uit eten ter ere van de verjaardag van haar echtgenoot. Al tijdens het diner werd ze ziek en ging ze naar huis. De volgende ochtend stierf ze.

Haar man en zoon voelden zich na afloop van de maaltijd ook niet lekker, maar ze werden de volgende ochtend weer gezond wakker. Daarnaast kampten nóg eens achttien andere gasten van het restaurant met ziekteverschijnselen nadat ze er het afgelopen weekend hadden gegeten. Ze stellen het ondertussen weer goed.

Het restaurant RiFF - in het centrum van Valencia - heeft één Michelin-ster en staat onder leiding van de Duitse chef Bernd H. Knöller. Die liet in een officiële verklaring weten dat hij de omstandigheden betreurt en dat het restaurant gesloten blijft totdat het onderzoek volledig is afgerond. “We bieden onze volledige medewerking aan de autoriteiten. Ongeacht de oorzaak wil ik mijn diepe spijt betuigen voor wat er is gebeurd.”

Morielje

De autoriteiten zijn erin geslaagd om 75 mensen op te sporen die tussen 13 en 16 februari een bezoek brachten aan het restaurant en stelden vast dat er in totaal 29 mensen een voedselvergiftiging opliepen, waaronder drie gezinnen.

De resten van het menu van afgelopen weekend zijn inmiddels overgedragen aan de Spaanse voedsel- en warenautoriteit. Deze doet nu onderzoek naar de ingrediënten. Vooral de morielje, onderdeel van een van de zeven gangen in het verrassingsmenu, is verdacht. Deze sponsachtige zakjeszwam is giftig als hij rauw wordt gegeten. De paddenstoel moet goed verhit worden, voordat hij wordt genuttigd. Vaak worden de paddenstoelen in reeds verhitte en daarna gedroogde vorm verkocht om zo de kans op vergiftiging te minimaliseren. Hoe de paddenstoelen in het Spaanse restaurant dit weekend exact zijn bereid, is niet bekend.

Ana Barceló - een hoge Spaanse ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid - bevestigt het onderzoek aan de Spaanse krant El País. “Het restaurant en de keuken van RiFF zijn inmiddels gecontroleerd. We hebben daar geen misstanden aangetroffen. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat wel het geval is met het geserveerde eten.” Volgens Barceló moet uit de autopsie van de overleden vrouw blijken waaraan zij precies is overleden. Dan zal ook duidelijk worden of de morieljes iets met haar dood te maken hebben.