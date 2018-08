Vrouw sterft aan infectie nadat ze siliconen sneeuwvlok in hand laat implanteren lva

13 augustus 2018

06u45

Bron: news.com.au 0 In Australië is een 37-jarige man gearresteerd die vorig jaar een siliconen sneeuwvlok in de hand van een 30-jarige vrouw had geïmplanteerd. Na de ingreep ontstond een infectie waaraan de vrouw uiteindelijk stierf.

De 30-jarige vrouw en moeder van een 7-jarige dochter bezocht in maart 2017 de tattoo-shop van Brendan Russell in Central Coast, een stad ten noorden van Sydney. Russel omschrijft zichzelf als een 'body modification'-specialist. Body modification is een verzamelterm voor ingrepen die het lichaam veranderen. Daar vallen niet enkel tattoos en piercings onder, maar ook ingrijpendere procedures zoals het splitsen van de tong, brandmerken, en ook implantaten.

De vrouw liet een sneeuwvlok in haar rechterhand implanteren, een populaire 'body modificatie', maar lang kon ze er niet van genieten. Drie weken na de ingreep werd ze door haar dochtertje thuis dood aangetroffen. Uit de autopsie bleek dat ze was gestorven aan een infectie aan haar rechterhand.

Meer dan een jaar later heeft de politie de man uiteindelijk aangehouden. Volgens de detectives zou de vrouw na haar procedure bij Russel hebben geklaagd over de complicaties die ze ondervond.



De politie zegt dat de wetgeving inzake deze ingrepen achterop hinkt en ze op juridisch vlak snel aan een inhaalbeweging moeten beginnen.