Vrouw steelt fooien Uber-chauffeur terwijl ze recht in de camera kijkt IVI

16u03

Bron: KameraOne 0 rv De jongedame ontkent dat ze het geld gestolen heeft, nochtans is op de beelden duidelijk te zien dat ze steelt van de Uber-chauffeur. Een jongedame heeft zonder blikken of blozen de fooien van haar Uber-chauffeur gestolen. De vrouw lijkt zelfs nog recht in de dashcam te kijken wanneer ze de pot met cash volledig leeg grabbelt. De chauffeur beseft enkele momenten later dat zijn geld weg is, maar de vrouw is op dat moment al uit de wagen.

Het incident vond deze zomer plaats in New York, maar de dashcambeelden gaan pas nu viraal. De chauffeur had nadien Uber gecontacteerd over de diestal. “We begrijpen jouw frustratie. We hebben de persoon gecontacteerd via telefoon en email, maar hebben het voorval nog niet kunnen afsluiten. Volgens de vrouw heeft ze jouw geld niet gestolen,” mailde het bedrijf naar de chauffeur.

“Als je denkt dat de klant wel jouw fooien heeft gestolen - zoals op de beelden van de dashcam te zien is - en als ze weigert het geld terug te geven, kan je dit best aan de politie melden.” De chauffeur heeft de diefstal echter nooit gemeld bij de politie: “Ik had het veel te druk met mijn job.” Het taxibedrijf heeft wel het Uber-account van de vrouw geblokkeerd.