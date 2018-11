Vrouw steekt ziekelijk jaloerse en gewelddadige verloofde dood: “Ik werd naakt wakker met sperma op m’n gezicht” IB

03 november 2018

00u40

Bron: news.com.au 0 Een Ierse vrouw heeft haar verloofde vermoord in hun huis in Sydney. Volgens de 27-jarige vrouw was haar verloofde extreem gewelddadig en had ze ooit een foto op zijn telefoon gevonden waarop ze slapend te zien was met sperma op haar gezicht. “Vaak werd ik naakt wakker terwijl ik een pyjama aangedaan had voor ik ging slapen.”

Cathrina Cahill emigreerde in 2013 samen met haar 29-jarige vriend David Walsh vanuit Ierland naar Australië. Vier jaar later, in de nacht van 17 op 18 februari vorig jaar, stak ze Walsh – inmiddels haar verloofde – dood na een avondje uit met vrienden.

Cahill stak Walsh met een mes in zijn nek toen hij een man aanviel die zij en een vriendin na het avondje uit mee naar huis hadden genomen. Volgens de getuigen probeerde Cahill in eerste instantie haar verloofde te kalmeren toen hij wakker werd en de vreemde man in hun huiskamer zag staan en hem aanviel. Toen dat niet lukte en Walsh de onschuldige man bleef aanvallen, zou ze geroepen hebben dat hij “een lesje moest leren”, en hem met een keukenmes hebben neergestoken. Walsh was al doodgebloed toen de hulpdiensten arriveerden.

De vrouw staat nu terecht voor de moord op haar geliefde, met wie ze op dat moment zo’n vijf weken verloofd was. De 29-jarige man laat drie kinderen achter, die allemaal nog in Ierland wonen.

David Walsh death: Fiance Cathrina Cahill sentence hearing for manslaughter https://t.co/YqRZ7gvkAz pic.twitter.com/Crq6BAf9Q4 peter max(@ AuthorityBrand1) link

Extreem jaloers

Volgens Cahill, die schuldig pleitte voor doodslag op David Walsh, was haar verloofde extreem jaloers en maakte die jaloezie hem ook vaak gewelddadig. Ze vertelde de rechter dat ze vaak naakt wakker werd terwijl ze naar bed gegaan was met haar pyjama aan en dat ze ook ooit een foto van zichzelf vond op de telefoon van Walsh waarbij ze sperma op haar gezicht had, terwijl ze sliep. Toen ze Walsh met het beeld confronteerde zei hij dat hij “toch wel seks zou krijgen ook al wilde zij het hem niet geven.”

De vrouw claimde dat Walsh vaak onaangekondigd op haar werk verscheen en haar dan intimideerde met bedreigende gebaren. Zo zou hij zijn vingers langs zijn nek halen om te laten zien dat hij haar kon doden. De man greep Cahill vaak hardhandig vast, krabde haar gezicht open en zou haar veelvuldig gebeten hebben.

Gewelddadig

Thuis zou hij vaak gaten in de muren hebben geslagen, veel gebroken hebben en de tv kapot geslagen hebben met een glazen fles. De man zou haar er constant van beschuldigd hebben affaires te hebben en ze mocht tijdens het autorijden niet eens in de achteruitkijkspiegel kijken als er een mannelijke chauffeur achter hen reed. Walsh zou ook ooit een man aangevallen hebben die met een vriendin van Cahill aan het praten was. “Hij sloeg hem zo hard dat hij op de grond lag. Daarna zei David dat hij nu ‘nooit meer naar mijn vrouw’ zou kijken.”

Walsh zou volgens Cahill haar ook hebben proberen te isoleren. Hij blokkeerde haar Facebookcontacten, wiste berichten en contactgegevens van (mannen) uit haar telefoon en beschuldigde de vrouw ervan een affaire te hebben met haar baas.

Tijdmachine

Cahill, die sinds de moord lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis, liet aan de rechter weten dat ze ondanks alles spijt had van haar daad. “Ik wou dat ik een tijdmachine tot m’n beschikking had en dat ik kon teruggaan en het ongedaan kon maken. Er is geen dag dat ik niet denk aan Davids familie”, zei ze op de vraag hoe ze zich voelde over de moord. “Ik hield heel erg veel van hem. Hij zei me dat wat ik ook deed, dat ik nooit van hem af zou raken en dat als ik ooit met iemand anders zou gaan, hij mijn leven tot een hel zou maken.”

Volgende week valt het verdict voor Cahill, die in 2016 ook al eens voor de rechter moest verschijnen omdat ze Walsh toen verwond had met een grote kandelaar.