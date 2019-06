Vrouw start brand en wordt betrapt door eigen camera Redactie

26 juni 2019

16u43

Bron: Storyful

In Oklahoma heeft de politie een vrouw gearresteerd voor brandstichting bij de buren. A. Dunham werd betrapt door haar eigen beveiligingscamera terwijl ze een brandende handdoek in het huis van haar buren gooide. Ze vuurde ook enkele schoten af richting het huis. De politie kwam er uiteindelijk achter dat er een burenruzie aan de gang was. Dunham werd opgepakt en aangeklaagd voor brandstichting.