Vrouw staat op punt om te bevallen. En dan krijgt haar echtgenoot een hartstilstand KVDS

24 oktober 2018

15u49

Bron: CaringBridge.com, KMSP, Fox News, News.com.au 8 De bevalling van een vrouw uit de Amerikaanse staat Minnesota is bijna in een nachtmerrie veranderd toen haar man de ochtend voor de geboorte van hun zoontje plots niet meer wakker werd. Hoogzwangere Ashley Goette aarzelde geen seconde en ging tot de actie over.

Het noodlot sloeg vorige week dinsdag toe. Hoewel Ashley uitgerekend was voor eergisteren, hadden de dokters haar aangeraden om de bevalling te laten inleiden. Samen met haar man Andrew had ze alles klaargemaakt om naar het ziekenhuis te vertrekken. (lees hieronder verder)

Toen ze die dinsdagmorgen echter wakker werd, merkte ze meteen dat er iets mis was. Andrew bleek niet te reageren en ze merkte dat hij geen hartslag meer had. Terwijl ze haar best deed om kalm te blijven, belde ze de hulpdiensten. In afwachting van de komst van de ambulance, begon ze met de hulp van de telefoonoperator hartmassage uit te voeren.





“Toen de medische ploeg aankwam, stelde die vast dat Andrew een hartstilstand had en dat hij al geruime tijd geen zuurstof meer had gekregen”, aldus een verklaring van de familie uit Saint Paul. “De medische ploeg slaagde er gelukkig in om zijn hart weer aan het kloppen te krijgen en snelde met Andrew naar het United Hospital in het centrum van Minneapolis.” (lees hieronder verder)

Andrew werd op de afdeling intensieve zorgen in een kunstmatige coma gebracht en met de hulp van machines in leven gehouden. De dokters waarschuwden zijn familie dat ze zich op het ergste moest voorbereiden. Hij had gevaarlijk lang geen zuurstof gehad en CT- en MRI-scans leken erop te wijzen dat hij zware hersenschade opgelopen had. Zelfs als hij nog uit de coma zou ontwaken, zou zijn leven waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn.

Belofte

De volgende 24 uur werd zijn lichaamstemperatuur omlaaggebracht, zodat zijn hersenen de kans kregen om zich te herstellen. Ashley zat naast zijn bed en deed hem een belofte. Ze zou de geplande bevalling uitstellen tot hij weer wakker was. “Ik wilde niet dat hij ook maar een seconde zou denken dat ik dit zonder hem zou doen”, vertelde ze aan nieuwszender KMSP. “Ik herhaalde de hele tijd dat ik de baby pas zou laten komen als hij weer bij kennis was.”

De volgende dag verwarmden de dokters het lichaam van Andrew weer en bouwden ze zijn verdoving af. Wonderwel ontwaakte hij. “Libby (de verpleegster van intensieve zorgen, red.) greep hem vast en zei: ‘Andrew, weet je dat je een baby gaat krijgen?’ Hij knikte van ja. Daarop zei ze: ‘Wil je erbij zijn en deel uitmaken van het leven van je kindje?’ En hij knikte opnieuw ja”, aldus Ashley. (lees hieronder verder)

Tegen alle verwachtingen in bleek Andrew geen hersenschade opgelopen te hebben. Volgens de dokters zou dat te danken zijn aan de snelle reactie van zijn vrouw die dinsdagochtend. “Ik denk niet dat Andrew nog bij ons zou zijn vandaag als Ashley niet zo snel gereageerd had”, vertelde dokter Alex Teeters aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

De volgende dag werd Andrew naar de bevallingskamer gereden, waar Ashley werd ingeleid. “Ze brachten hem bij mij en zetten zijn ziekenhuisbed vlak naast dat van mij”, aldus de vrouw. Maar jammer genoeg was hun beproeving nog niet voorbij. (lees hieronder verder)

Het inleiden van de bevalling verliep niet zoals gepland en de dokters besloten om een spoedkeizersnede uit te voeren. Andrew mocht daar niet bij zijn, maar kon wel alles volgen via FaceTime. Toen hun zoontje Lennon eindelijk geboren werd, mocht Andrew hem wel als eerste vasthouden.

Elektroden

“Ik was nog aan het kijken op mijn smartphone toen ze opeens met hem binnenkwamen”, doet hij het verhaal. “Het was geweldig. Ik had mijn shirt al uitgetrokken om hem zijn eerste huidcontact met zijn papa te geven. Terwijl de elektroden nog aan me vasthingen.” (lees hieronder verder)

De dokters kwamen intussen ook te weten dat de hartstilstand van Andrew veroorzaakt was door het syndroom van Wolff-Parkinson-White (WPW). Dat is een zeldzame genetische afwijking waarbij elektrische prikkels versneld de hartkamers bereiken en de hartslag omhoogjagen.

Deze week onderging Andrew met succes een operatie die zijn hartritmestoornis moet bijsturen. Hij herstelt nu in het ziekenhuis met zijn vrouw en zoontje.

Het koppel is ook een geldinzameling gestart om te helpen met de medische kosten.