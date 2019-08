Vrouw spuwt in richting van politie. Vijf agenten werken haar hardhandig tegen de grond sam

20 augustus 2019

20u27

Bron: The Independent 0 Verenigde Staten In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een video waarop te zien is hoe vijf agenten een vrouw hardhandig aanpakken. De aanleiding? Ze spuwde in hun richting.

Het incident gebeurde zaterdag in Portland (Oregon), waar een grote extreemrechtse betoging én een antifascistische tegenbetoging plaatsvonden. De vrouw in kwestie, die zich op Twitter Hannah noemt, zette een foto van haar blauwe plekken online.



“Dit is niets in vergelijking met wat sommige mensen hebben meegemaakt, en ik wil niet in de schijnwerpers staan, maar is dit nodig voor het spuwen in de richting van agenten?”, vraagt ze. “Voor alle duidelijkheid, ik spuwde in hun richting, niet eens op een agent en ik werd aangepakt door vijf agenten. Is dat nu echt nodig? Ik werd wakker met blauwe plekken op heel mijn lichaam.”

This is nothing to what some people experienced, and I don’t want to take light, but is this necessary for spitting in a direction of cops? #PortlandProtest #portlandpd pic.twitter.com/vDnnTYd0o5 Hannah 🦋🦋🦋(@ Radiocabgirl) link

Politiegeweld

Dit politiegeweld is onaanvaardbaar, stelt Riley Renn, de vrouw die de beelden maakte. “Politiegeweld kan op geen enkele manier getolereerd worden”, zegt ze aan The Independent. “Veel tegenbetogers waren ook daar om zich uit te spreken tegen het feit dat de enorme politiemacht in de VS amper rekenschap hoeft af te leggen.”



Het is niet duidelijk of de vrouw deel uitmaakte van de betogingen of gewoon langskwam, maar de politie zegt dat ze momenteel niet wordt aangeklaagd. Een politiewoordvoerder stelt aan The Independent dat het verdere onderzoek moet duidelijk maken of dat alsnog zal gebeuren. De woordvoerder laat ook weten dat alle gebruik van geweld door de politie wordt geëvalueerd. Zaterdag werden in totaal 13 mensen opgepakt.