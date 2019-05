Vrouw springt van klif in Australië met dochtertje (2) in haar armen Sven Van Malderen

22 mei 2019

12u08

Bron: News.com.au/The Mirror 0 Grote tragedie in de Australische kuststad Wollongong: een Duitse vrouw tuimelde van een klif aan een toeristisch uitkijkpunt, met haar dochtertje Tilly (2) in de armen. De politie gaat ervan uit dat Tanja Ludwig bewust gesprongen is en dat ze dus met de peuter uit het leven wilde stappen.

De noodoproep kwam gisteren om 13.50 uur lokale tijd binnen. Het zou daarna nog vijf uur duren vooraleer reddingwerkers de lichamen aan Robertson Lookout (Mount Keira) konden bereiken. Nabestaanden kwamen ter plaatse en vielen elkaar huilend in de armen.

Ludwig woonde al verschillende jaren in Australië. Naar verluidt waren zij en haar partner recent vriendschappelijk uit elkaar gegaan.

In haar laatste openbare Facebookpost verwees ze naar instanties die hulp kunnen bieden aan wie met donkere gedachten worstelt. “Het is oké om je niet goed in je vel te voelen. We hebben soms allemaal hulp nodig”, schreef ze.

In 2002 wilde op diezelfde plek nog eens een vrouw met haar kind de dood tegemoet springen. De vijfjarige zoon overleefde toen wel omdat zijn moeder het grootste deel van de klap opgevangen had.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.