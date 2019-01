Vrouw slaat Afghaanse migrant in het gezicht nadat hij haar bepotelt. Maar nu riskeert ze zelf een boete kg

07 januari 2019

17u48

Bron: Die Welt, Krone, St. Galler Tagblatt 0 Een 21-jarige vrouw uit Zwitserland riskeert een boete nadat ze een Afghaanse migrant vol in het gezicht sloeg tijdens een nieuwjaarsfeestje in Wenen. De man zou haar eerst bepoteld hebben. Hij hield een gebroken neus over aan het voorval en wordt beschuldigd van aanranding. Maar ook de vrouw riskeert een straf: zij wordt beschuldigd van slagen en verwondingen.

De vrouw was eind december samen met vriendinnen afgezakt naar Oostenrijk om oud op nieuw te vieren. Tijdens het grote feest op de Rathausplatz in Wenen werd ze ‘s nachts echter bepoteld. De toeriste liet dat niet zomaar gebeuren: ze draaide zich om en gaf de man een flinke klap in het gezicht. Hij vluchtte weg.



Later lichtte hij enkele beveiligingsmensen op het event in en werd hij naar het ziekenhuis gevoerd. Hij bleek een gebroken neus te hebben. Volgens de politie gaat het om een 20-jarige Afghaanse migrant. De man ontkent dat hij de vrouw aanraakte, hoewel verschillende getuigen dat tegenspreken. De twintiger wordt nu beschuldigd van aanranding.

Boete

Ook de vrouw blijft misschien niet onbestraft: voorlopig hangt haar een boete boven het hoofd wegens slagen en verwondingen. De rechtbank moet nog beslissen of de vrouw daadwerkelijk wordt veroordeeld. In afwachting van de definitieve uitspraak wil ze graag anoniem blijven.



Het voorval zorgt voor ophef in Oostenrijk en Zwitserland. Zwitsers politicus en oud-minister Christoph Blocher heeft al laten weten dat hij de boete van de vrouw indien nodig zelf wil betalen, meldt St. Galler Tagblatt. “Hoe moet een vrouw zich nog verdedigen als dit niet is toegestaan?”