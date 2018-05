Vrouw schrijft slechte recensie op Yelp. Opeens staat manager restaurant voor haar deur KVDS

03 mei 2018

15u30

Bron: Yelp, The Root 0 Een Amerikaanse vrouw die zich niet echt enthousiast toonde na het eten van een maaltijd van een afhaalrestaurant in Sterling, Virginia, heeft de schrik van haar leven opgelopen toen de manager van de zaak opeens voor haar deur verscheen.

Yesha Callahan had bij La Porchetta een hamburger besteld met frieten en zeppole – een soort beignets – en gevraagd om die bij haar thuis af te leveren. “Ongeveer 30 minuten later werd er geklopt”, vertelt ze op de website van het magazine The Root. “De bezorger was erg vriendelijk en vroeg me of ik een recensie wilde posten op Yelp. Ik zei dat ik dat zou doen en nam afscheid.”

Maaltijd

De maaltijd was echter niet helemaal wat ze ervan gehoopt had: er zaten geen sla en tomaten op de cheeseburger en de frieten zagen er “zielig” uit, getuigt ze. De zeppoles vond ze “klef” en er zat amper suiker op. Na een hap had ze al door dat de burger niet zelfgemaakt was, zoals het menu zei. Uiteindelijk at ze alleen de frieten op. En goot ze haar bevindingen in de beloofde recensie. “Misschien dat ik de volgende keer een pizza probeer”, sloot ze nog af met een positieve noot.

“Ik vond het een eerlijke recensie, zoals ik altijd achterlaat op Yelp”, vertelt ze. “Maar dat was blijkbaar niet genoeg voor de manager van het restaurant. Even later – het was net na 22 uur – hoorde ik iemand op de deur kloppen. Ik lag al in bed en was in slaap aan het vallen. Ik woon alleen en mensen komen me niet vaak opzoeken zonder eerst een berichtje te sturen en het hoeft niet gezegd dat ik me niet op mijn gemak voelde.”

Schrik

Callahan besloot uit schrik in bed te blijven liggen en even later ging de telefoon. “Ik herkende het nummer niet en durfde niet op te nemen”, getuigt ze. Nadat ze de oproep twee keer naar de voicemail had gestuurd, liet de beller een bericht achter. Het bleek de manager van La Porchetta. “Ik sta voor je deur. Ik wil je spreken over de review die je achterliet bij Yelp”, klonk het.

Opnieuw besloot de vrouw in bed te blijven. Ze stuurde wel een tweet naar Yelp en belde de politie. De dienstdoende agent maakte een rapport en beloofde om de restaurantmanager te bellen en hem te zeggen dat hij haar met rust moest laten. Hij zou ook patrouilleren in de buurt en in de gaten houden of er niemand in de buurt van haar huis rondsloop.

Updaten

Toen de man vertrokken was, besloot Callahan haar recensie te updaten. Ze vertelde hoe de avond was afgelopen en besloot om de zaak in plaats van drie nog maar één ster te geven. Daar kwam al snel een reactie op van de zaak, die meldde dat het allemaal een groot misverstand was.

“Het gaat duidelijk om een verkeerde inschatting van onze manager”, klonk het, “om zo naar je huis te komen op 22 uur. De bestelling was foutief doorgegeven door onze leverancier en de enige reden dat de manager naar je huis kwam, was om je een nieuwe bestelling te geven en zich persoonlijk te verontschuldigen. Het spijt ons voor de hinder die het je gegeven heeft.”

Intern onderzoek

Ook Yelp liet zich horen: “Het spijt ons om dit te horen en we hebben de zaak opgenomen met onze leveringspartner. Die doet een intern onderzoek en zal de nodige maatregelen nemen. Het contract met het restaurant wordt opgezegd omdat het onze voorwaarden geschonden heeft. Bedankt om je ervaringen te delen en zo andere gebruikers te waarschuwen voor deze zaak.”

Callahan denkt er het hare van. “Ik denk niet dat ik die pizza nog probeer”, klinkt het nog.