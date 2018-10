Vrouw schakelde huurmoordenaar in om Slovaakse journalist en zijn vriendin te vermoorden TTR

01 oktober 2018

14u33

Bron: Belga 3 De moord op de Slovaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova, zeven maanden geleden, was een huurmoord. Een vrouw had de opdracht gegeven en daarvoor 70.000 euro betaald, aldus het parket. De speurders zijn ervan overtuigd de vier daders te hebben gevat.

"De bewijzen zijn heel sterk", aldus openbaar aanklager Jaromir Ciznar vandaag. "Er is munitie in beslag genomen, die overeenkomt met degene die bij de moord is gebruikt", zei nationaal politiechef Milan Lucansky.

Donderdag werden drie mannen opgepakt. Zij zijn aangeklaagd voor de moord. Het gaat om de vermoedelijke moordenaar en twee kompanen. Vrijdag is een vrouw, Alena Z., gearresteerd. Zij zou persoonlijk de opdracht hebben gegeven voor de moord en daarvoor 70.000 euro hebben uitbetaald.

De 27-jarige journalist en zijn vriendin werden in februari thuis vermoord.

Kuciak werkte toen aan een stuk over de banden tussen de Slovaakse regering en de Italiaanse maffia. Dat niet-afgewerkte stuk werd na zijn dood gepubliceerd en leidde tot grootschalige protesten tegen de corruptie en het misbruik van Europese subsidies. Daardoor moesten de regering en het hoofd van de politie aftreden.