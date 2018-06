Vrouw roept 'Allahu Akbar' en valt mensen aan met breekmes in Franse supermarkt sam

17 juni 2018

14u46

Bron: RTL, Nice-Matin, belga 38 In het Zuid-Franse La Seyne-sur-Mer liepen twee mensen vanochtend verwondingen op toen een 24-jarige vrouw in een winkel uithaalde met een breekmes. Volgens de procureur van Toulon riep de vrouw 'Allahu Akbar' ('God is groot').

De jonge vrouw, volgens getuigen gesluierd en gekleed in het zwart, wandelde de winkel van supermarktketen Leclerc vanochtend rond 10 uur binnen. Ze zou zich niet verdacht hebben gedragen, tot ze plots een breekmes bovenhaalde. Al roepend liep ze af op een man, die ze toetakelde met het mes. Het personeel kon de vrouw overmeesteren.

De klant werd naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan de borst. Hij is niet in levensgevaar. Een kassierster liep lichtere verwondingen op, naar verluidt toen ze tussenbeide wilde komen.

Psychische problemen

Procureur Bernard Marchal zegt dat de Franse vrouw werd opgepakt, en dat het gaat om "een persoon met bekende psychische problemen". "Dat sluit echter niet uit dat ze geradicaliseerd zou zijn", aldus Marchal.

"De vrouw is niet bekend bij de poiltie. Bij de gerechtelijke politie van Toulon loopt een onderzoek." Terreurdaden worden doorgaans behandeld door het parket in Parijs, maar dat is hier nog niet het geval.

Huiszoeking

Er is een huiszoeking aan de gang bij de vrouw thuis. Bedoeling is na te gaan "of ze al dan niet banden heeft met IS".