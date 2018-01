Vrouw riskeert 10.000 euro boete als ze nog foto’s van zoon op Facebook zet hr

Zet jij ook wel eens foto's van je kinderen op Facebook of Instagram? Misschien zet deze rechtszaak in Italië je dan aan het denken. In Rome heeft een rechtbank beslist dat een moeder 10.000 euro boete krijgt, tenzij ze stopt met foto's van haar 16-jarige zoon online te zetten.

Het begon allemaal met een echtscheidingsprocedure. Tijdens die zaak kwam aan het licht dat de tiener het grondig beu was dat zijn moeder voortdurend foto's van hem online plaatste, zonder zijn toestemming. De tiener vroeg de rechtbank om hem daartegen te beschermen. De Italiaanse wetgeving rond auteursrecht zegt dat de persoon die op een foto staat, zelf beschikt over de auteursrechten. Daarom oordeelde de rechtbank in het voordeel van de jongeman.

Toestemming van beide ouders

De vrouw riskeert nu 10.000 euro boete, tenzij ze ermee stopt om nog zaken over haar zoon online te publiceren. Ze moet ook alle oude afbeeldingen, berichten en video's over haar zoon verwijderen van haar accounts op sociale media.

Eerder besliste een andere rechtbank in Italië, ook tijdens een echtscheiding, dat foto's van kinderen alleen online gepost mogen worden, als daar toestemming voor is van beide ouders.