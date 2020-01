Vrouw rijdt met opzet in op tegenliggers “om haar geloof te testen” in VS TT

21 januari 2020

16u02

Bron: ABC News 1 Een Amerikaanse vrouw heeft een verkeersongeval veroorzaakt toen ze met opzet op een tegenliggende auto inreed. Zelf raakte de vrouw niet gewond, maar de twee inzittenden van het andere voertuig wel. Aan de agenten verklaarde de vrouw dat ze “haar geloof wilde testen”.

Het ongeval gebeurde begin januari nabij het plaatsje Weatherly in de staat Pennsylvania, schrijft ABC News. De 31-jarige Nadejda Reilly had er volgens haar verklaring uren rondgereden, wachtend op een teken van God, dat maar niet kwam. Uiteindelijk besliste ze om frontaal in te rijden op een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam om zo haar geloof te testen. Bij de botsing vielen in de tegenoverliggende twee gewonden, een moeder en haar 14-jarige dochter, die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden.

Reilly zelf raakte niet gewond. Volgens de dienstdoende agent vertelde de vrouw hem dat “God haar had beschermd door haar niet gewond te laten worden”. “Reilly maakt zich geen zorgen over de andere slachtoffers en heeft geen spijt. Ze verklaart dat het haar niet uitmaakt of de anderen gewond konden raken, aangezien God ook voor hen zou zorgen.”

De vrouw werd opgepakt en zit in voorhechtenis voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen en diverse verkeersinbreuken. Ze mocht in eerste instantie de gevangenis verlaten na het betalen van een borgsom, maar die werd door een rechter vorige week ingetrokken omdat de vrouw volgens hem een bedreiging voor de maatschappij en haarzelf vormt.