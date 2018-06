Vrouw rijdt 110 km/h met ex-vriend op motorkap Arne Adriaenssens

Bron: WPLG 0 Een Amerikaanse vrouw reed zondagavond tegen 110 kilometer per uur over de expressweg met haar ex-vriend op de motorkap. De man probeerde te verhinderen dat zijn ex-vriendin met de wagen vertrok, maar zat vervolgens vierentwintig kilometer lang vast op de snuit van het voertuig..

Wie zondagavond over de I-95 in Miami, Florida reed, kon zijn ogen niet geloven. Een vrouw reed er tegen 110 kilometer per uur over de expressweg terwijl haar ex-vriend op de motorkap lag.

Het koppel had al langer problemen, maar op zondag bereikte hun ruzie een hallucinant hoogtepunt. De twee ex-partners (die nog steeds samenwoonden) hadden die avond allebei hun gedeelde wagen nodig. Na een korte race naar hun parkeerplaats zat echtgenote Patricia Isidore als eerste achter het stuur. Manlief Junior Francis was echter niet van plan zijn vrouw zomaar te laten vertrekken en smeet zich op de motorkap om haar tegen te houden.

Tevergeefs. De vrouw startte de motor en begon te rijden met Francis op de motorkap. Eerst over kleine banen, maar na enkele minuten scheurde ze de expressweg op. Hier haalde ze snelheden tot 110 kilometer per uur.

Ik dacht: "Deze vrouw gaat me vermoorden". Junior Francis

Vierentwintig kilometer later ...

In een interview met het lokale televisiestation WPLG zegt Francis dat hij dacht dat Isidore hem wou vermoorden. “Met één hand greep ik me vast aan de wagen terwijl ik met mijn andere hand de hulpdiensten belde.” Ook een schare voorbijgangers belden op hun beurt de politie.

De wagen kwam zo'n vierentwintig kilometer later tot stilstand waarop Isidore meteen door de politie werd ingerekend. Haar wilde rit kan haar een celstraf voor 'opzettelijke nalatigheid' opleveren. Francis kwam er -op een verkleumde hand na- met de schrik vanaf .