Vrouw redt hond die vastgebonden aan zware steen in rivier werd gedumpt, politie pakt baasjes op KVE

08 januari 2020

17u13

Bron: Daily Mail 0 De Britse Jane Harper stapte maandagmiddag samen met een vriendin op een wandelpad langs de rivier in de Britse stad Farndon (ten noordwesten van Nottingham) toen ze het hoofd van een hond in het water meenden te herkennen. De vrouw schoot meteen in actie en kon de viervoeter uiteindelijk met heel veel moeite op het droge krijgen. Met een touw was er een zware steen aan arme Bella bevestigd. Maar ze leefde gelukkig nog. Via de chip kon de politie de baasjes traceren en oppakken.

Wat baasjes hun viervoeter kunnen aandoen, tart soms elke verbeelding. Neem nu de eigenaars van Bella. Ze hebben een zware steen aan haar lichaam vastgebonden om haar vervolgens in de rivier te dumpen. Gelukkig wandelde Jane Harper nadien met een vriendin voorbij, waarna ze de onfortuinlijke viervoeter wist te redden. Maar dat was allesbehalve evident.

Jane probeerde de hond uit het water te halen, maar dat lukte in eerste instantie niet. “Het water was zo troebel, en ik kreeg haar er niet uit. Toen zag ik dat er iets om haar poot zat gewikkeld. Het was een touw dat naar ‘iets’ onder water leidde.” Het bleek te gaan om een zware steen. Uiteindelijk slaagde Jane er toch in om de hond uit het water te tillen.

De vrouw voegde eraan toe: “Ik kan me inbeelden hoe ze heeft moeten vechten om haar hoofd boven water te houden. Hoe kan iemand haar nu zoiets aandoen? Ik weet niet hoelang ze al in het water vertoefde, maar het was duidelijk dat ze aan het eind van haar krachten was. Gruwelijk gewoon”.

De politie is met een onderzoek gestart. Via de chip van Bella konden de baasjes - een 31-jarige vrouw en een 32-jarige man - worden opgespoord en opgepakt. “We zijn nog steeds op zoek naar bijkomende informatie over de omstandigheden van het voorval en het aantal mensen dat erbij betrokken was”, verklaarde Adam Pace van de politie van Nottinghamshire.

“Het is een geluk bij een ongeluk dat iemand de hond tijdig heeft opgemerkt en gered. Hoewel de hond er erg aan toe is, zijn er ook positieve signalen die duiden op een herstel. Zo eet ze goed en zal ze weldra aan de beterhand zijn”, aldus Adam Pace.