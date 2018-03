Vrouw redt haar vriend door zijn keel open te snijden nadat hij dreigt te verstikken IB

11 maart 2018

00u19

Bron: newshub.co.nz, news.co.au 2 Een Nieuw-Zeelandse vroedvrouw heeft het leven gered van haar vriend door met een stanleymesje zijn keel open te snijden nadat hij bijna stikte door een stuk vlees waar hij zich in verslikte.

De 45-jarige Sarah Glass uit Hawke's Bay op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland was samen met haar vriend Isak Bester (50) aan het genieten van een barbecue met vrienden, toen Isak zich verslikte in een stukje steak. De man snakte naar adem en zijn vrienden probeerden het vlees los te maken door de heimlichgreep, een EHBO-methode om een blokkade van de luchtwegen te verhelpen en zo verstikking te voorkomen, te gebruiken, maar dat lukte niet. De man, een manager van een crematorium en een begraafplaats, raakte buiten bewustzijn en kleurde donkerpaars.

Tracheotomie

Sarah zag haar man voor haar ogen stikken en besloot om tot drastischere maatregelen over te gaan: met een stanleymesje sneed ze vlak onder de adamsappel de keel van haar geliefde door. “Ik dacht: ik krijg geen lucht bij hem binnen en moet hem dus opensnijden”, zegt Sarah. Ze herinnerde zich hoe ze ooit geleerd had om een tracheotomie uit voeren, toen ze als twintiger voor vroedvrouw studeerde en besloot dat dit de enige manier was die haar partner kon redden. Een van de andere gasten gaf haar het stanleymesje toen ze om een ‘scherp’ object vroeg en daarmee sneed ze Isaks keel open, vlak boven de adamsappel. Daarna gebruikte ze een slangetje dat ze normaal gebruikt voor thuisgeboortes om de luchtweg open te houden en zuurstof toe te dienen via een zuurstoftank die ze gelukkig bij de hand had.

"Heldin"

Twintig minuten later arriveerden gelukkig de paramedici en werd Isak naar het ziekenhuis gevlogen. Hij werd een week later ontslagen en zou er weer volledig bovenop moeten komen. Volgens de behandelend artsen heeft Sara met haar kordate optreden voorkomen dat de man hersenschade of orgaanschade opgelopen heeft of zelfs gestorven zou zijn. Isak kan zijn “fantastische” vriendin niet genoeg bedanken. In de Nieuw-Zeelandse media noemt hij haar een heldin. “Als ik gestorven was of hersenschade had opgelopen dan zou ze dat voor de rest van haar leven met zich meegedragen hebben.”

Maar Sarah blijft zelf nuchter onder alle lof. “We hadden geen keuze”, zegt ze. “Het was dat doen of hem zien sterven.”