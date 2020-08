Vrouw ramt hert in Duitsland en rijdt naar huis met dier in radiatorrooster KVDS

22 augustus 2020

13u19

Bron: Bild, 20Minuten 0 Een Duitse vrouw (57) heeft afgelopen dinsdag de schrik van haar leven opgelopen toen ze een hert aanreed op de B81 in het Harzgebergte, in de centrale deelstaat Saksen-Anhalt. Ze reed door naar huis, anderhalve kilometer verderop, en deed daar een lugubere ontdekking: het dier bleek nog met de kop in het radiatorrooster van haar wagen te zitten.

De feiten gebeurden volgens Duitse media op 18 augustus in de vroege ochtend. De vrouw was met haar Audi A4 onderweg, toen plots een hert voor haar wagen opdook. Ze kon het dier niet ontwijken en raakte het vol op de motor. Omdat ze het nergens meer zag, besloot ze verder te rijden naar huis, zo’n anderhalve kilometer verderop. Daar ontdekte ze dat het dier nog vastzat in haar autogril. Het bleek het niet overleefd te hebben, volgens een rapport van de politie.

Ongevallen met wilde dieren zijn niet ongewoon in het gebied, maar een beeld als dit zagen de agenten niet eerder. Ze namen er dan ook enkele foto’s van, die ze deelden.





Volgens de Duitse krant Bild sterft er om de drie minuten een hert in het verkeer in Duitsland.



