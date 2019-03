Vrouw probeert haar vriend dood te schieten omdat hij te luid snurkt DVDA

12 maart 2019

12u16 0 Lorie Morin (47), een vrouw afkomstig uit Brevard Country in Florida (VS), probeerde afgelopen week haar vriend dood te schieten omdat hij te luid snurkte. Toen de politie de verdachte vroeg wat er gebeurd was, verklaarde de vrouw eerst dat het geweer afging doordat ze enkele dozen verschoof. De man zelf, vertelde nadat hij bekomen was echter een ander verhaal.

De vrouw en het slachtoffer waren volgens hun buren zo’n drie weken samen. De man was ervan op de hoogte dat hij een snurkprobleem had, want hij zou naar verluid eerder al met neusstrips naar huis gekomen zijn, om het probleem van de baan te helpen. Die actie had echter weinig succes. Nadat de man een avondje was gaan stappen, was zijn vriendin het gesnurk zo beu dat ze met een geweer in zijn zij schoot.

Wanneer de politie de zaak kwam onderzoeken, verklaarde de vrouw eerst dat het geweer een kogel loste doordat ze enkele dozen aan het verplaatsen was. Het was de man zelf die, eens hij wat op zijn positieven was, verklaarde dat de vrouw hem probeerde te doden na een ruzie over zijn luide gesnurk.

De buren van het koppel begrijpen er helemaal niets van. “Het is geschift. Het maakt niet uit hoe boos je bent, je hoeft geen geweer te nemen en te proberen een leven te beëindigen”, kinkt het bij één van de buurvrouwen.