Vrouw overlijdt na val uit achtbaan in pretpark JTO

04 juli 2020

18u27

Bron: Belga 14 In een pretpark in het Franse Saint-Paul is deze middag een vrouw om het leven gekomen na een val uit een achtbaan. Dat heeft het park meegedeeld.

“Er is zaterdag een ongeval gebeurd op de attractie Formule 1. Een passagier is gevallen uit een voertuig dat reed op een attractie van het type rollercoaster, terwijl die in werking was”, zo stelt het Parc Saint-Paul in de mededeling. Eerder, in 2009, liet een vrouw het leven in dezelfde attractie.

Brandweerlui probeerden het slachtoffer vandaag tevergeefs te reanimeren. Volgens een bron bij de hulpdiensten ging het om een vrouw van ongeveer veertig jaar. Niemand anders raakte gewond. De brandweer gaf geen verdere informatie.

Na het ongeval werd het Parc Saint-Paul onmiddellijk gesloten. Het park ten noorden van Parijs houdt zich ter beschikking van de brandweer en de gendarmerie, aldus de mededeling.



