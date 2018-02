Vrouw overleeft zeldzame aanval door witte haai nabij Sydney ep

24 februari 2018

11u01

Bron: ANP 0 Voor de kust van het Australische Sydney heeft een witte haai gisteren een 55-jarige zwemster aangevallen. De vrouw raakte daarbij zwaargewond, zo melden de reddingsdiensten. Het was volgens de lokale autoriteiten de eerste bevestigde aanval door een haai in 25 jaar in de omgeving.

De haai beet de vrouw in het been ter hoogte van Little Congwong Beach. "Ze heeft veel geluk dat ze haar been nog heeft", zegt Lindsay Shurey, de burgemeester van Randwick City. Experten zagen aan de bijtwonde dat de vrouw door een witte haai werd aangevallen. Het strand, dat op zo'n 14 kilometer van het centrum van Sydney ligt, werd na de aanval gesloten.

Volgens een nieuwe studie leven er ongeveer 5.500 witte haaien in de wateren voor de oostkust van Australië. De dieren kunnen tot 6 meter lang worden. Volgens wetenschappers jagen de haaien niet gericht op mensen.