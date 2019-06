Vrouw overleeft als bij wonder bizar ongeluk met kermisattractie Tom Tates

18 juni 2019

22u48

Bron: AD.nl 0 Een jonge vrouw is op miraculeuze aan de dood ontsnapt nadat ze in de Mexicaanse plaats Ciudad Juarez uit een draaiende kermisattractie viel. Op schokkende beelden, gefilmd door een omstander, is te zien dat het de eerste rondjes nog goed gaat. Maar als de veiligheidsbeugel openspringt op het moment dat het apparaat op zijn kop hangt, gaat het helemaal mis.

De vrouw in kwestie probeert zich, nadat ze is losgekomen, nog vast te houden als de 360 graden roterende attractie met de naam The Pendulum doorgaat. Maar vermoedelijk door de grote krachten van de molen wordt ze toch van de superschommel geslingerd. Het platform geeft haar nog een extra duw waardoor ze over het hek rond de attractie valt. Daar wordt ze door geschrokken omstanders weer op de been geholpen. Volgens de jongste berichten in Mexicaanse media heeft de vrouw veel geluk gehad. Ze zou niks mankeren.



Na het ongeluk hebben lokale autoriteiten de vergunningen van alle attracties gecontroleerd. Daarbij bleek dat een groot aantal kermisexploitanten niet de goede papieren had. Vervolgens hebben inspecteurs alle attracties op mankementen gecheckt. Bij die inspectie bleek er met de veiligheidsvoorzieningen en constructies veel mis te zijn. Voor de zekerheid, en om de veiligheid van bezoekers te garanderen, is de complete kermis voor onbepaalde tijd gesloten.

Bekijk hier de video van het ongeluk: