Vrouw overleefde zes dagen op water en gras in woestijn in Arizona

01 november 2018

Bron: Reuters, AD 0 Een 53-jarige automobiliste die in de Amerikaanse staat Arizona met haar auto van een nat wegdek gleed en in een ravijn belandde, werd na zes dagen bij toeval gevonden door een boer en enkele wegenwerkers die een weggelopen koe achterna zaten. Dat deelde het ministerie van Openbare Veiligheid in Arizona woensdag mee.

De vrouw, wiens naam niet openbaar gemaakt werd, verloor op 12 oktober de controle over het stuur nabij Wickenburg, op 105 kilometer van de stad Phoenix. Haar auto kwam belandde zo’n vijftien meter diep in een ravijn en kwam vast te zitten in een boomtop.

De bestuurster was zwaargewond en bleef enkele dagen in haar wagen. Toen er geen hulp kwam, besloot ze naar een nabijgelegen spoorweg te wandelen om hulp te zoeken. Nog geen 500 meter verder stortte ze echter in in een droge rivierbedding.

Op 18 oktober probeerden boer Dave Moralez en een team van wegenwerkers een koe te vangen langs de snelweg toen ze ontdekten dat de omheining langs de kant van de weg vernield was. Vervolgens zagen ze de beschadigde auto en ze volgden de voetsporen die wegleidden van het voertuig en hen tot bij de vrouw brachten.

Het slachtoffer was erg uitgedroogd, haar ogen waren gezwollen, ze had gebroken ribben, een ontwrichte schouder en een hoofdwonde. Ze werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. “Ik weet niet of ze nog een nacht langer overleefd zou hebben”, vertelde boer Moralez aan een lokale televisiezender.