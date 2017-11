Vrouw opgepakt wegens dronken besturen... van een paard 00u15

Bron: Der Spiegel 0 Thinkstock In de Amerikaanse staat Florida werd donderdag de 53-jarige Donna Byrne opgepakt wegens rijden onder invloed. Op zich niets bijzonders, maar haar vervoersmiddel maakte de arrestatie licht ongewoon. Nadat ze te diep in het glas had gekeken, besliste de vrouw via een drukke baan huiswaarts te gaan op haar edele viervoeter.

Een ooggetuige contacteerde de politie omdat de vrouw een verwarde indruk maakte en mogelijk zichzelf en haar paard in gevaar bracht. De sheriff van Polk County kwam ter plaatse, nam een alcoholtest af en arresteerde Byrne nadat de test toonde dat ze met 1,6 promille in haar bloed duidelijk de toegelaten 0,8 promille had overschreden.



Niet enkel dat ze onder invloed reed, leidde tot haar arrestatie. Byrne wordt ook dierverwaarlozing ten laste gelegd omdat ze haar paard aan gevaar heeft blootgesteld. Het dier werd bij de arrestatie meegenomen en werd ondergebracht in een stal van de politie.