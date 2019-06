Vrouw opent per ongeluk nooduitgang in plaats van toilet, vlucht loopt 7 uur vertraging op Florian Van Impe

10 juni 2019

16u27

Bron: Independent 26 De vlucht vanuit Manchester naar Islamabad werd 7 uur vertraagd nadat een passagier per ongeluk een nooduitgang opende in plaats van de toiletdeur. Het voorval gebeurde net voor het opstijgen, waardoor de evacuatieglijbaan in werking trad.

Pakistan International Airlines’ (PIA) vlucht PK702 was op vrijdag 7 juni om 21.20 uur klaar voor een tijdig vertrek naar Islamabad. De deuren waren “bewapend”, de modus waarin de noodevacuatieglijbaan wordt ingezet zodra een deur wordt geopend. Hoewel de bordjes van de veiligheidsgordel aan waren, besloot een vrouwelijke passagier toch het toilet te gebruiken. Maar zij opende per ongeluk deur L5, aan de achterkant van het vliegtuig aan de linkerkant, in plaats van de naastgelegen toiletdeur.

Het cabinepersoneel zou normaal gesproken bij de nooduitgang zitten. Het is niet duidelijk waarom zij het incident niet konden voorkomen. In een verklaring, zei PIA: “Een passagier opende ten onrechte de nooddeur waardoor de noodglijbaan geactiveerd werd.

Het vertrek werd onmiddellijk gestopt en alle passagiers werden van het vliegtuig gehaald. Het vliegtuig verliet Manchester uiteindelijk om 5 uur op zaterdagochtend - met enkele tientallen minder passagiers aan boord.

Nadat een glijbaan per vergissing is ingezet, kan een luchtvaartmaatschappij ervoor kiezen om te blijven vliegen en deze op haar thuisbasis te vervangen, zoals PIA dat ook heeft gedaan. Maar naarmate de evacuatiecapaciteit van het vliegtuig afneemt, moet het aantal passagiers evenredig worden verminderd. Vlucht PK702 kon pas opstijgen nadat 38 passagiers zich vrijwillig hadden opgegeven om op een latere vlucht te vertrekken.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zei op zaterdag: “Alle passagiers kregen een diner. De uitgeladen passagiers werden voorzien van vervoer en hotelaccommodatie en zullen op de volgende beschikbare vlucht worden aangepast. PIA betreurt het ongemak dat haar passagiers als gevolg van dit incident is overkomen.”

Het vliegtuig arriveerde op zaterdagmiddag om 16.10 uur, zeven uur te laat. Als gevolg van de verstoring zijn er nog een aantal andere vertrekken vertraagd. Een deel van de uitgeladen passagiers klaagde dat hun bagage in Manchester was achtergelaten.