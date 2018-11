Vrouw op straat doodgestoken door ex: “Ze was gevlucht omdat ze het beu was klappen te krijgen” Sven Van Malderen

02 november 2018

10u58

Bron: Le Parisien 0 In de Franse stad Besançon is vorige dinsdag een 34-jarige vrouw van Afghaanse origine doodgestoken op straat. De politie heeft een klopjacht geopend op haar ex. Zijn signalement is nu in de hele Schengenzone verspreid.

Razia had net boodschappen gedaan toen ze aangevallen werd. Ze kreeg messteken in de borstkas en de nek. Haar bloedsporen op de grond maakten duidelijk dat ze geen enkele kans maakte.

Beelden van een bewakingscamera toonden aan dat Razia gevolgd werd net voor ze vermoord werd. “Er bestaat geen twijfel, het was haar ex“, stelde procureur Étienne Manteaux. “De hoofdverdachte is een Afghaan van 38 jaar”, voegde commissaris Charly Kmyta toe. “Hij is 1,75 meter groot en heeft een tatoeage op de rechterschouder.”

“Ze wist dat hij haar wilde doden”

De vrouw was in 2016 als vluchtelinge met haar drie kinderen naar Frankrijk gekomen. Haar problematische thuissituatie was geen geheim. “Razia is weggegaan bij haar man omdat ze het beu was klappen te krijgen”, aldus de voorzitter van Solidarité Femmes (een organisatie die strijdt tegen geweld op vrouwen; nvdr). “Sindsdien hield ze zich schuil, ze wist namelijk dat hij haar wilde doden. Ze was goed geïntegreerd en wilde zelfs lessen gaan volgen om zichzelf te verdedigen.”

Vier klachten

De vrouw had al vier klachten tegen haar gewelddadige partner ingediend. De eerste werd geklasseerd, de drie andere werden nog altijd onderzocht. In juli werd hem wel een contactverbod opgelegd. Razia dook onder in een vluchthuis, maar toch wist hij haar dus te pakken te krijgen.

Vanavond staat in Besançon een bijeenkomst ter ere van de omgekomen vrouw gepland. “In eerste instantie voor haar vrienden, maar wie steun wil betuigen aan slachtoffers van partnergeweld is natuurlijk ook welkom”, klinkt het.

Rania, que son mari menaçait et qui allait prendre des cours d'autodéfense, , égorgée hier en pleine rue vers midi quinze à Besançon, en revenant de faire ses courses. Un fait divers qui devrait bouleverser la France, dans @lestrepublicain, la revue de presse @franceinter pic.twitter.com/v684delg1d claude askolovitch(@ askolovitchC) link