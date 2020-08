Vrouw ontvangt rijbewijs met foto van lege stoel: “Ik zwaaide naar de stoel in de hoek en dacht dat jij het was” Michelle Desmet

12 augustus 2020

12u16

Bron: CNN 2 Een jonge vrouw uit het Amerikaanse Tennessee kwam niet meer bij van het lachen toen ze haar hernieuwde rijbewijs via de post kreeg. Er stond geen foto op van de jongedame, maar een lege stoel: “Foutje van de firma”, klinkt het.

De foto die op rijbewijzen en identiteitskaarten staat is zelden flatterend, maar daar kan Jade Dodd uit Tennessee niet over meespreken. Dodd verlengde onlangs haar rijbewijs in Hickman County, maar toen het donderdag met de post aankwam, ontdekte ze tot haar verbazing dat er helemaal geen foto opstond van zichzelf maar een foto van een lege stoel.

“Mijn baas vindt het ronduit hilarisch. Ik was aan het werk vrijdag en hij kwam mijn bureau binnengewandeld, wees naar een lege stoel en zei: ‘Ik dacht dat jij dit was, ik zwaaide naar je deze ochtend.’ Grappig!”, vertelt de jonge vrouw.

“De vrouw aan het onthaal keek me argwanend aan toen ik zei dat de foto op mijn rijbewijs niet helemaal klopte”, luidt het. Het Department of Safety and Homeland Security vertelde dat er een fout gebeurd moet zijn bij het voltooien van haar profiel. “Toen ze haar rijbewijs online vernieuwde, moet de foto van de stoel het laatste bestand geweest zijn”, meldt communicatiedirecteur Wes Moster in een officiële verklaring.

Ondertussen gaat de Jade door het leven met een rijbewijs waar haar foto op pronkt en een hilarisch verhaal. Haar Facebookbericht werd inmiddels bijna 20.000 keer gedeeld.



