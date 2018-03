Vrouw ontketent rel op sociale media nadat buitenwipper haar toegang tot club ontzegt omdat ze "te dik is" en "de standaard niet haalt" KVDS

22 maart 2018

14u17

Bron: Perfil, Todo Noticias 0 De Argentijnse Agustina Ríos Martínez heeft een kater overgehouden aan het verjaardagsfeest van haar beste vriendin en dat was niet te wijten aan de hoeveelheid alcohol die er geschonken werd. Toen ze samen met haar vriend aankwam bij de club in Buenos Aires waar de party plaatsvond, mocht ze er naar eigen zeggen niet in van de buitenwipper “omdat ze te dik was”. De vrouw deed haar beklag op sociale media en werd daar bedolven onder de steun.

“U bent niet het soort meisje dat naar deze gelegenheid komt”, klonk het vorige week donderdag koud toen Agustina de Rose in Rio wilde binnengaan. En: “U haalt de standaard niet.”

Dresscode

De vrouw wist niet wat haar overkwam. “Ik wist niet dat je niet zomaar in de zaak naar binnen kon als je niet een bepaald uiterlijk had”, doet ze haar verhaal. “Niemand had daar iets over gezegd. Ik wist wel dat er een zekere dresscode was en had daarom een trendy shirt gekocht voor de avond.” (lees hieronder verder)

De vrouw was woedend en postte het verhaal op Facebook, waar het al snel viraal ging. In het bericht stak ook een link naar de pagina van de betrokken buitenwipper en die sloot zijn account af na de storm aan commentaar die hij kreeg. “We zijn uiteindelijk niet naar binnen gegaan, ook niet toen de pr-manager en mijn vriendin naar buiten kwamen in een poging om de plooien glad te strijken”, doet ze haar verhaal. “We zijn vertrokken en zullen nooit meer in de zaak terugkeren.”

Nageroepen

“Mijn hele leven ben ik al beledigd, nageroepen op straat en uitgelachen omdat ik dik ben, maar me niet binnenlaten in een nachtclub omwille van mijn uiterlijk? Dat is het ergste dat me al overkomen is”, spuwde ze haar gal op sociale media. “Ik deel dit zodat niemand nog naar dergelijke rotplekken zou gaan, die denken dat ze het universum onder controle hebben.” (lees hieronder verder)

De vrouw zou ook een klacht indienen bij het Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), zo zegt haar broer, om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Volgens de man heeft Agustina paniekaanvallen en moet ze medicijnen nemen sinds het incident. “Ze heeft het heel lastig”, klinkt het nog bij hem.

“Dit is de reden dat ik normaal gezien niet uit dansen ga”, voegt ze er zelf nog aan toe. “Ik ga meestal naar minder drukke plaatsen en niet naar zaken waar ze je van kop tot teen staan te bekijken als je binnen bent. Dan blijf ik liever thuis of ga ik liever iets drinken met vrienden.”

Commentaren

De post werd al meer dan 14.000 keer bekeken en kreeg duizenden commentaren. “Laat het je niet raken”, klonk het onder meer. “Niemand heeft het recht je zomaar te discrimineren. Geniet van het leven. Gewicht maakt niets uit, wel jezelf zijn elke dag. Je bent meer dan alleen je lichaam.”

En ook: “Het is niet oké dat dergelijke dingen gebeuren. Ongelofelijk dat er nog altijd mensen zijn die niet begrijpen dat echte schoonheid van binnen zit. Heel wat mensen steunen je. Trek je niets aan van de maat die je kleren hebben.”