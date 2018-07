Vrouw ontdekt dat partner haar bedriegt. Ze koopt 8 liter varkensbloed en trekt naar zijn huis KVDS

30 juli 2018

17u38

Bron: ITV, Metro 0 Een vrouw heeft tijdens het Britse tv-programma ‘This Morning’ getuigd over hoe ze afrekende met haar ontrouwe partner. Toen de voormalige olympische springruiter Lizzie Purbrick (63) thuiskwam van een trip naar Afrika en haar vriend Lord Prior (63) haar uitnodigde voor een etentje, dacht ze dat er na een relatie van 8 jaar eindelijk bruidsklokken zouden weerklinken. Het werd een koude douche.

Het koppel woonde al jaren samen en Purbrick had naar eigen zeggen geen enkele reden om aan te nemen dat er iets fout zat tussen hen. Middenin het drukke restaurant vertelde David Prior haar echter plots dat hij ‘het te druk had’ en dat hij ‘geen tijd meer had voor een relatie met haar’. “Ik was sprakeloos”, aldus de voormalige atlete uit King’s Lynn in Norfolk. “Ik dacht dat het een grap was. Maar hij maakt niet zulke grapjes. Hij meende het.”

Wraak

Toen ze korte tijd later ontdekte dat hij eigenlijk een overspelige relatie had met een andere vrouw, brak haar veer. Ze besloot dat ze wraak zou nemen.





Daarop trok ze naar haar plaatselijke slager, waar ze 8 liter varkensbloed bestelde. “Ik vertelde de man dat ik Macbeth ging opvoeren voor het Women’s Institute”, doet ze lachend het verhaal. Daarop stopte ze de twee potten met bloed in een koffer en nam ze de trein naar Londen. Naar eigen zeggen wist ze toen nog niet wat ze precies met het bloed wilde doen. “Ik maakte me vooral zorgen om de koffer, dat het bloed er niet uit zou beginnen te druppelen.” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk drong ze het huis van Prior binnen met een sleutel die ze nog had en goot ze overal bloed, onder meer in zijn bed. Ze schreef ook boodschappen op de muur. “Hij heeft het echter niet als eerste ontdekt”, gaat ze verder. “Een buurman belde de politie toen hij bloed op straat zag lopen. De politie haastte zich ter plaatse en het is zo dat David zijn woning terugvond. Met de zwaailichten voor de deur en alle mogelijke drama. Ik was intussen al ver weg.”

"Hilarisch"

Welk gevoel er door haar heenging toen ze met haar wraakactie bezig was? “Om eerlijk te zijn, ik vond het absoluut hilarisch. Ik zette muziek op van Birdy en danste de kamer rond met mijn verfborstel. Ik denk dat ik op dat moment misschien een beetje gek was.”

Purbrick moest uiteindelijk voor de rechter verschijnen en werd veroordeeld voor het toebrengen van schade aan de eigendom van Prior. Die liep in de duizenden euro’s. Ze kreeg een boete, een contactverbod en moest een werkstraf van 120 uur uitvoeren. Maar spijt heeft ze niet. (lees hieronder verder)

When it comes to revenge, Lizzie Purbrick took it further than most...https://t.co/XoY0LHg3fU This Morning(@ thismorning) link

“Ik huppelde de straat uit toen het gebeurd was”, vertelt ze. “Ik vind het alleen erg voor mijn arme kinderen die denken dat ik een gek monster ben, maar persoonlijk heb ik geen spijt. Het was het waard. Mijn wraak was zoet. Absoluut. Sommige daden vereisen een reactie. Deze daad vereiste een reactie. Zijn daad, niet die van mij.”

Liefde en haat

Ze sprak haar voormalige partner niet meer na wat er gebeurde, maar zegt wel nog van hem te houden. “De lijn tussen liefde en haat is erg dun”, zei ze nog, maar over een verzoening sprak ze zich niet uit.

Het interview lokte erg uiteenlopende reacties uit op sociale media. Sommigen juichten haar wraakactie toe: “Wat een vrouw”, klonk het, en “Dit is briljant. Bedrogen worden door iemand die je vertrouwt, is vernederend en maakt je ziel kapot. Goed gedaan.”

Excuus

Maar anderen konden er dan weer absoluut niet inkomen. “Wat maakt het uit of hij je bedrogen heeft: word eens volwassen. Ik word gek van mensen die dat excuus gebruiken om anderen aan te vallen of hun eigendom te beschadigen. Ik ben ook al bedrogen. Het enige wat ik deed, was een punt zetten achter de relatie. Zo zielig.” En ook: “Ze laat er zichzelf uitkomen als een gek. Hij bedroog haar, de beste wraak is om je erboven te zetten en niet te reageren als een kind. Ik schaam me in haar plaats.”