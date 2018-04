Vrouw ontdekt dat echtgenoot affaire heeft. Daarop neemt ze pistool, vermomt ze zich en trekt ze naar huis van rivale KVDS

25 april 2018

18u24

Bron: The Philadelphia Inquirer, WACU, The New York Post 3 Hoewel ze elkaar niet kenden, hadden de Amerikaanse Jennair Gerardot (47) en Meredith Chapman (33) heel wat gemeenschappelijk. Ze genoten allebei een goede opleiding, deelden een achtergrond in marketing en hadden al flink wat bereikt in hun leven. Delaware was de plaats waar hun leven zich afspeelde: Gerardot woonde er in de stad Wilmington en Chapman werkte er 8 jaar lang aan de naar de staat genoemde universiteit. Maar ze bleken nog iets anders te delen, iets wat fatale gevolgen zou hebben: Mark (49), de echtgenoot van Gerardot.

Jennair Gerardot kreeg lucht van de affaire en een hele reeks berichtjes en mails maakte duidelijk dat ze ergens op broedde: ze wilde wraak.

Pruik

Maandag verkleedde ze zich, zette ze een pruik op en nam ze de trein naar Radnor in de nabijgelegen staat Pennsylvania. Daar woonde en werkte Chapman sinds kort aan de universiteit van Villanova. De vrouw was nog niet thuis van het werk en daarop brak Gerardot in door een raampje van een deur in te slaan. Volgens William Colarulo van de politie van Radnor Township ruimde ze het glas zorgvuldig op zodat Chapman geen argwaan zou krijgen als ze thuiskwam. Daarna begon het wachten. (lees hieronder verder)

Toen Chapman uiteindelijk arriveerde en het huis binnenging, sprong Gerardot op. Even later klonken schoten in de rustige buurt. Enkele buren belden meteen de politie.

Buurvrouw Melissa DeJoseph (40) was een van de laatsten die Chapman levend zag. Ze woont twee huizen verder en zag de vrouw aankomen in haar Audi, tussen 17 en 18 uur. “Ze stapte uit en droeg een tas. Vervolgens begaf ze zich naar de voordeur. Ik kon haar niet naar binnen zien gaan omdat de deur door enkele struiken aan het zicht onttrokken was, maar hoorde wel wat volgde: luide knallen. ‘Was dat een geweerschot?’, vroeg ik mezelf af. Dat kan toch niet.”

Onverwachte bezoeker

De politie was enkele minuten later al ter plaatse. En botste op een onverwachte bezoeker. Mark Gerardot stond op de oprit van het huis en stamelde dat zijn vrouw “misschien binnen was”. In de keuken vonden de ordediensten Chapman. Ze had een schotwonde aan het hoofd en was dood. Ook Jennair Gerardot was overleden. Ze had zichzelf met haar Taurus Tracker .357 doodgeschoten. (lees hieronder verder)

“Het lijkt duidelijk wat er gebeurd is”, aldus Colarulo, die benadrukt dat het onderzoek wel nog in volle gang is. “Een getrouwde man had een relatie met een andere vrouw en zijn echtgenote kwam dat te weten. Dit lijkt een goed geplande aanval. De echtgenote brak in en wachtte de andere vrouw op. Daarna pleegde ze zelfmoord. Er zijn tekstberichten en e-mails die wijzen op wat ze van plan was. Die zijn we nog aan het doornemen. We onderzoeken al het bewijsmateriaal.”

Waarom Mark Gerardot op de oprit stond? Volgens speurders zou hij verklaard hebben dat hij met Chapman had afgesproken om samen iets te eten in de buurt. Toen ze niet opdaagde, zou hij “ongerust” geworden zijn en trok hij naar haar huis, aldus de politie.

Politicus

Chapman was jarenlang getrouwd met politicus Luke Chapman, maar volgens de politie woonden de twee niet meer samen. Ze had zich twee jaar geleden nog zonder succes kandidaat gesteld voor een zitje in de senaat van Delaware en gaf nu marketing aan de universiteit. (lees hieronder verder)

Meredith Chapman Meredith Chapman added a new photo.

Jennair Gerardot werkte tot december als marketing manager bij een productiebedrijf in South Carolina. Daarvoor was ze aan de slag in een marketing- en designbedrijf dat ze met haar man had opgestart, Gerardot & Co. Ze omschrijft zich op haar website als een “gedreven zakenvrouw”, iemand die “een hart heeft voor het milieu” en iemand “die houdt van dieren en reizen”.

Baas

Haar echtgenoot werkte tot begin deze maand als creatief directeur aan de universiteit van Delaware. Dezelfde universiteit waar Chapman 8 jaar aan de slag was, voor ze een baan aannam aan de universiteit van Villanova. Chapman was toen de baas van Mark Gerardot.

Jennair Gerardot Jennair Gerardot updated her cover photo.