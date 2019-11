Vrouw omgekomen en tientallen evacuaties bij overstromingen in Engeland PVZ

08 november 2019

17u18

Bron: DPA 0 In het noorden van Engeland is vandaag een vrouw om het leven gekomen toen ze door het water van een rivier werd meegesleurd. Tientallen gezinnen zijn geëvacueerd voor overstromingen die door stortregens veroorzaakt werden.

De politie van Derbyshire meldde dat het lichaam van de vrouw geborgen werd nadat ze vrijdagmorgen bij het stadje Matlock in de Derwent was gevallen, die buiten haar oevers was getreden. In het naburige South Yorkshire meldde de brandweer dat ze 120 mensen had gered die door de overstromingen in huizen en voertuigen vast waren komen te zitten. Honderden mensen brachten de nacht in een groot winkelcentrum in Sheffield door.

In veel gebieden viel donderdag een vrijdag evenveel regen als normaal gezien in een hele maand.

"Erg om de vreselijke overstromingen in het noorden van Engeland te zien", twitterde premier Boris Johnson vrijdag. "Dank aan de hulpdiensten en vrijwilligers die gezinnen door deze moeilijke tijd helpen." Het milieuagentschap van de regering zei vrijdag dat het zes ernstige overstromingswaarschuwingen had uitgegeven in noordelijke gebieden en 65 andere waarschuwingen over het hele land.